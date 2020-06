Schwerpunkt Businessgäste fallen weg: Zuger Hotelbetreiber müssen umdenken und setzen auf Touristen aus der Schweiz Wegen der Coronakrise ist die Zahl der Übernachtungen im Kanton Zug eingebrochen. Jetzt gilt es, diesen als Feriendestination anzupreisen. Dabei soll das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest helfen. Zoe Gwerder 03.06.2020, 11.52 Uhr

Feriengäste waren bereits vor der Coronakrise eine rare Spezies im Kanton Zug. Fast alle Übernachtungen in Hotels wurden von Geschäftsleuten gebucht. Der Grossteil dieser Businessgäste kommt aus dem Ausland – entsprechend eingebrochen seien die Buchungen seit dem Ausbruch des Coronavirus, sagt Stefan Gareis. Er ist Präsident von Hotellerie Suisse Zugerland – der Regionalsektion des nationalen Branchenverbandes – und Direktor des City Garden und Parkhotels Zug. Er sagt:

«Durch den Einbruch beim Flugverkehr verzeichnen wir fast 85 Prozent weniger Gäste in unserer Region.»

Die Branche geht nun in die Offensive: In einem Jahr, in dem viele Schweizer im eigenen Land Ferien machen, möchten die Zuger Hotel- und Tourismusanbieter ebenfalls auf sich aufmerksam machen und hoffen, wenigstens noch einen Teil ihrer Ausfälle zu kompensieren. Keine einfache Sache, wenn man bedenkt, dass der Kanton Zug von vielen Regionen der Schweiz in weniger als zwei Stunden Autofahrt zu erreichen und damit für Tagesausflüge geeignet ist.

Durch gezielte Aktionen versucht die Tourismusbranche, mehr Feriengäste zum Beispiel ins Ägerital zu locken. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 24. April 2019)

Peter Niederberger ist sich dessen bewusst. Er ist Geschäftsführer ad Interim von Zug Tourismus. «Wir müssen schauen, dass wir Herr und Frau Schweizer unser Ferienangebot näherbringen können.» Deshalb übernahm Zug Tourismus die Initiative und lancierte gemeinsam mit den betroffenen Branchen innert dreier Wochen eine Tourismus-Karte für den Kanton Zug. Eine Karte wie man sie aus Ferienregionen kennt: mit vergünstigen Angeboten, und gratis ÖV. Seit Pfingsten wird diese in Zuger Hotels den Gästen abgegeben.

Das Esaf als Hoffnung

Doch das Angebot muss auch nach aussen getragen werden. Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest vom vergangenen August sei deshalb nun ein Glücksfall, erklärt Niederberger. «Gegen die Angebote aus den Bergregionen müssen wir uns erst einmal behaupten.» Und hier könnten erste Früchte der Marketingarbeit am Esaf geerntet werden. «Dank dem Eidgenössischen folgen uns viel mehr Personen über die sozialen Medien.»

So erreiche man Personen, die den Kanton Zug positiv in Erinnerung hätten und sich möglicherweise für Ferien in der Region begeistern lassen. «Es gab am Esaf immer wieder Gäste, die uns sagten, dass sie Zug bisher nicht kannten und nicht wussten, wie schön es hier ist», so Niederberger.

Das Esaf brachte Tausende Personen aus allen Landesteilen nach Zug. Bild: Stefan Kaiser (24. August 2019)

Neue Gästestruktur auch nach der Krise?

Die Hotels stecken nun vor der Herausforderung, ihre Businessangebote auch für Ferientouristen attraktiv zu gestalten. «Man kann aber einen Lastwagen nicht in einen Sportwagen umbauen», erklärt Hoteldirektor Gareis das Dilemma. Ein Businesshotel könne also nicht einfach mal schnell in ein Ferienhotel verwandelt werden. Trotzdem werden wohl viele Anbieter im Kanton Zug wie das Parkhotel versuchen, umzudenken – auch für die längerfristige Zukunft.

Denn Gareis geht davon aus, dass das internationale Businessgeschäft auch nach ausgestandener Coronakrise – aufgrund verändertem Verhalten – wohl nicht mehr im gleichen Umfang zurückkommen wird. So wirbt derzeit das Parkhotel mit einer Aktion um Familien – auch mit älteren Kindern. 25 Feriengäste habe das Hotel nun über Pfingsten verzeichnet. «Eine Familie wohnt nur 30 Kilometer entfernt von uns, und sie meinten, sie kämen im Sommer wieder», erzählt Gareis. Auch andere Hotels setzen auf Rabatte (siebe Box).

Rabatte und Angebote Auch das Seminarhotel in Unterägeri leidet stark unter den Massnahmen wegen der Covid-19-Pandemie, schreibt Marianne Furter, die Leiterin Seminar&Bankett. Neben Spezialrabatten für Seminare und Anlässe bietet das Haus besondere Angebote für Privatpersonen an. Dabei versucht man gemäss Furter, auch das grosse Licht- und Wasserspiel beim Hotel bekannter zu machen. Wie eine Durchsicht der Websites zeigt, haben auch das Hotel Ochsen in Zug, das SwissEver Hotel in Lindencham und das Hotel-Restaurant Eierhals in Morgarten Angebote aufgeschaltet haben, um Gäste zu werben.

Anfragen für den Sommer seien im Zuger Parkhotel bisher noch nicht im grösseren Stil eingegangen. «Wir sind aber überzeugt, dass wir im Juli und August noch den einen oder andern Gast bei uns begrüssen dürfen», so Gareis. Gemäss Zug Tourismus soll bis im August voraussichtlich auch wieder das volle Angebot auf die Gäste warten. Mit Führungen und Platzkonzerten – unter Einhaltung von Schutzkonzepten. «Um ein Stück Normalität zurückzubringen», wie der Touristiker sagt.