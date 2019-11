Busse für Zuger Streik-Organisatoren

Der Frauenstreik vom vergangenen Juni hat Folgen für die Organisatoren in Zug: eine Busse von 650 Franken.

Zoe Gwerder

Der Streikzug auf der Strasse. (Bild: Zoe Gwerder, Zug, 14. Juni 2019)

Mehrere hundert Teilnehmer hatten am 14. Juni am Zuger Demonstrationszug vom Hirschgehege zum Landsgemeindeplatz teilgenommen. Weil jedoch ein Teil der Demonstrierenden vom Trottoir auf die Strasse auswich, hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug die Organisatoren gebüsst, wie diese mitteilen. 650 Franken müssen diese nun bezahlen. Gemäss dem Schreiben habe der Demonstrationszug während 10 Minuten den Verkehr behindert. Dies habe eine der Auflagen der Bewilligung verletzt. «Ob es wirklich eine Behinderung war, ist allerdings diskutabel, denn eigentlich standen die Autos sowieso im Stau – wie an jedem Arbeitstag um diese Zeit», argumentieren die Organisatoren.

Sie haben nun der Regierung einen offenen Brief geschrieben. «Es zeugt von einer unglaublichen Kleinlichkeit und Kleingeistigkeit angesichts der politischen Bedeutung dieses Frauenstreiks die geringfügige Übertretung zu büssen. Es scheint, dass Zug der einzige Kanton ist, der kein Verständnis dafür hat, dass die grössere Beteiligung als erwartet die Teilnehmerinnen dazu führte, für einige Minuten den Strassenraum mitzunutzen», so die Frauen. Sie stellen nun der Regierung ein Gesuch, dass den Organisatoren für ihren Aufwand ein Beitrag von 650 Franken gesprochen wird. «Wir weisen darauf hin, dass eine grosse Anzahl von Frauen und Männern mit unentgeltlicher Arbeit die Durchführung dieses Anlasses gewährleistet haben. Die unverhältnismässige Busse belastet die Finanzen des OKs in unvorhersehbarer Weise.»