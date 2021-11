Bettelverbot: Zug will Regeln lockern

Kantonsparlament Zug will das generelle Bettelverbot abschaffen Der Zuger Kantonsrat passt den Bussenkatalog und das kantonale Übertretungsgesetz an. Was nach reiner Kosmetik klingt, hat seinen Ursprung beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Kilian Küttel 25.11.2021, 16.16 Uhr

Der Kantonsrat tagt weiterhin coronabedingt in der Dreifachturnhalle der Kantonsschule Zug. Archivbild: Matthias Jurt

«Mit Busse wird bestraft, wer bettelt.» So kurz und absolut wie bisher wird Paragraf 13 des Zuger Übertretungsstrafegesetzes nicht mehr sein: An seiner Sitzung vom Donnerstag hat sich der Kantonsrat in erster Lesung dafür ausgesprochen, das generelle Bettelverbot aufzuheben.