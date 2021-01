Cham 30-jähriger Arbeiter im Papieri-Areal tödlich verunfallt Auf einer Baustelle im Papieri-Areal in Cham ist es zu einem Arbeitsunfall gekommen. Dabei kam ein 30-jähriger Mann ums Leben. 08.01.2021, 19.25 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag, kurz nach 13 Uhr, auf einer Baustelle an der Knonauerstrasse in der Gemeinde Cham. Ein Dokamatic-Schalungstisch kippte aus noch unbekannten Gründen zur Seite. Ein 30-jähriger Mann wurde von diesem Element am Kopf getroffen, so die Zuger Polizei in einer Mitteilung.