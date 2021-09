Cham Am 11. September eröffnet ein neues Fitnesscenter Die Inhaberin arbeite mit den Möglichkeiten der westlichen und östlichen Philosophien. 09.09.2021, 08.58 Uhr

Seraina Sidler-Tall, die Tochter des langjährigen EVZ-Sommertrainers Jon Carl Tall, eröffnet am 11. September an der Obermühlestrasse 11 in Cham ihr neues Studio «Achten». Zwischen 11 Uhr und 16 Uhr können Interessierte sich einen Einblick verschaffen. Sidler-Tall arbeite mit den Möglichkeiten der westlichen und östlichen Philosophien und dem alten und neuen Wissen um die Gesundheit.