Cham Auto kollidiert mit Lastwagen – mehrere Tausend Franken Sachschaden Auf der Autobahn A4 prallten ein Auto und ein Lastwagen seitlich zusammen. Das führte zu Verkehrsbehinderungen. 20.04.2021, 17.41 Uhr

(cgl) Auf der Autobahn A4 sind gestern Mittag bei der Ausfahrt Lindencham ein Auto und ein Lastwagen kollidiert. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt mehrere Tausend Franken, wie die Zuger Polizei mitteilt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich kurz nach 12 Uhr in Fahrtrichtung Luzern. Der Lastwagen kam von Zürich her, der Autofahrer aus Zug. Auf der Höhe der Ausfahrt kollidierten die Fahrzeuge seitlich. Die Gründe dafür seien noch nicht geklärt, heisst es in der Polizeimeldung weiter. Deshalb werden Personen gesucht, die den Unfall beobachet haben und weitere Angaben machen können. Die Zuger Polizei bittet sie, sich direkt bei der Einsatzleitzentrale zum melden (Tel 041 728 41 41). Am Steuer des Lastwagens sass gemäss Mitteilung ein 34-jähriger Chauffeur. Das Auto wurde von einem 69-jährigen Lenker gesteuert.