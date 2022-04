Cham / Steinhausen: Autofahrer nach Selbstunfall verschwunden

Cham Autofahrer baut Selbstunfall und macht sich aus dem Staub Ein Autolenker ist bei der Ausfahrt Cham / Steinhausen verunfallt. Er entfernte sich von der Unfallstelle. Stunden später meldete er sich bei der Polizei. 24.04.2022, 13.39 Uhr

Die Unfallstelle bei der Autobahnausfahrt Cham / Steinhausen Bild: Zuger Polizei

Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Zuger Polizei am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr. Der Autofahrer war auf der Autobahn A14, Fahrtrichtung Baar, in der Ausfahrt Cham / Steinhausen in eine Verkehrstafel und anschliessend in den Aufpralldämpfer geprallt. Der Unfallfahrer entfernte sich von der Unfallstelle und war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

Der Autofahrer prallte in die Signalisationstafel. Bild: Zuger Polizei

Wenige Minuten vor dem Unfall war das Auto durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Bei der Einsatzleitzentrale waren mehrere Meldungen von Verkehrsteilnehmern eingegangen. In der Folge haben zwei Polizeihundeführer mit ihren Hunden die Fährte aufgenommen.

Der Autofahrer meldete sich später selbstständig bei der Polizei und konnte gegen 10:45 Uhr in Baar angehalten werden. Er wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Dort musste er auch eine Blut- und Urinprobe abgeben, da er zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert war. Dem 25-Jährigen wird der Führerausweis abgenommen. Er wird sich zudem bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten müssen. Das stark beschädigte Auto wurde von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert. Am Fahrzeug und der Autobahninfrastruktur entstand Sachschaden von über 30’000 Franken. Während der Spurensicherung war ein Fahrstreifen in der Ausfahrt Cham/Steinhausen gesperrt. (rem)

Das Auto des Lenkers wurde massiv beschädigt. Bild: Zuger Polizei