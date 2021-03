Cham Autofahrerin missachtet Vortritt – eine Lenkerin bei der Kollision verletzt Auf der Sinserstrasse in Cham sind am Donnerstag zwei Autos zusammengestossen, weil eine Fahrerin den Vortritt missachtete. 05.03.2021, 09.30 Uhr

(spe) Der Unfall hat sich am Donnerstag kurz vor 12.30 Uhr ereignet. Eine Autolenkerin fuhr in Cham auf der Sinserstrasse in in Richtung Sins. Gleichzeitig bog eine andere Autofahrerin von der Untermühlestrasse nach rechts in die Sinserstrasse ein. Dabei missachtete sie den Vortritt und kollidierte mit dem Auto, das bereits auf der Sinsertrasse unterwegs war, wie die Zuger Polizei am Freitag mitteilte.