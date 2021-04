Cham Baarer gewinnen Studienauftrag an der Sinserstrasse Das Architekturbüro AmreinHerzig konnte den Studienauftrag, der als Grundlage für den ordentlichen Bebauungsplan an der Sinserstrasse 3-13 durchgeführt wurde, für sich entscheiden. Das Projekt hat die Jury sowie die Fachexperten mit ihrem kompakten und funktionalen Konzept überzeugt. 14.04.2021, 19.00 Uhr

(haz) Die drei Bauherren der Parzellen Sinserstrasse 3-13 in Cham haben, in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Cham, in den vergangenen zwei Jahren an der Durchführung eines Studienauftrages gearbeitet. Am 26. Mai 2020 hat der Gemeinderat Cham dem Gesuch für die Auslösung eines ordentlichen Bebauungsplanes basierend auf einer zuvor durchgeführten Machbarkeitsstudie zugestimmt.