Barbara Heller übernimmt Pflegedienstleitung im Zentrum Ennetsee

Cham Barbara Heller übernimmt die Leitung Pflegedienst im Pflegezentrum Ennetsee Sie folgt auf Annemarie Winistörfer, die am 21. Januar pensioniert wurde. 21.01.2022, 16.10 Uhr

Barbara Heller (links) übernimmt die Leitung von Annemarie Winistörfer. Bild: PD

Heute Freitag übernimmt Barbara Heller die Leitung des Pflegedienstes im Pflegezentrum Ennetsee in Cham. Barbara Heller ist ausgebildete Pflegefachfrau HF mit einer höheren Fachausbildung im Bereich Management und verfügt über eine Weiterbildung als Leiterin Pflege und Betreuung. Seit über 25 Jahren arbeitet sie in Langzeitpflege-Institutionen in Führungspositionen.