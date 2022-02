Cham: Auch an Sinserstrasse ist eine grosse Überbauung geplant

Cham Bevölkerung kann bei grossem Bauvorhaben an der Sinserstrasse ihre Meinung kundtun Drei Grundeigentümer wollen gemeinsam ein Wohnbauprojekt mit gewerblich genutzten Erdgeschossen realisieren. Der Bebauungsplan wird derzeit erarbeitet. 23.02.2022, 12.30 Uhr

An der Sinserstrasse in Cham, direkt an das neue Gebäude der Raiffeisenbank anschliessend, sollen die bestehenden Gebäude ersetzt werden. Dazu haben sich die drei Grundeigentümerschaften des Gebiets zusammengeschlossen und einen gemeinsamen Planungsprozess gestartet, teilt die Gemeinde mit.