Brand in Mehrfamilienhaus im Hammergut in Cham ist gelöscht Ein Mehrfamilienhaus in Cham brannte am Mittwochmorgen. Die Sinserstrasse ist gesperrt, das Feuer inzwischen gelöscht. Die Bewohner wurden evakuiert. Eine Person ist verletzt. Aktualisiert 27.05.2020, 10.14 Uhr

Die Feuerwehren Cham, Steinhausen und Zug sind im Einsatz. Bild: Zuger Polizei/Twitter

(mua) Ein Mehrfamilienhaus im Hammergut in Cham ist am Mittwochmorgen in Brand geraten, informiert die Zuger Polizei über die Sozialen Medien. Die Zuger Polizei meldete um 10 Uhr über Twitter, dass das Feuer gelöscht sei. Dach und Fassade werden weiterhin auf Glutnester kontrolliert.

Die Bewohner des Hauses wurden laut der Zuger Polizei evakuiert. Zudem wurden mehrere Liegenschaften geräumt, insgesamt 50 Personen. Eine Person sei verletzt worden.

Im Einsatz stehen die Feuerwehren Cham, Steinhausen und Zug.