Cham Dank Beharrlichkeit wurde ein Eventorganisator als Härtefall anerkannt 03.02.2021, 15.57 Uhr

Erwin Schnee Bild: PD

Im Chamer Langacker führt Erwin Schnee (64) die Firma DMS Schnee. Diese ist überwiegend im Eventbereich tätig. Die letzte grössere Veranstaltung richtete sie im August 2020 in Rotkreuz aus, eine Konferenz mit über 200 Teilnehmern. Die offenen Fragen im Vorfeld wegen der Auflagen und Schutzkonzepte habe Schnee mit der Gesundheits- und der Volkswirtschaftsdirektion sowie der Gemeinde Risch schnell und zu seiner Zufriedenheit klären können. Dass er dabei manchmal vom Kanton an die Gemeinde und von der Gemeinde zurück an den Kanton verwiesen worden sei, sei amüsant gewesen. Auch auf der Ebene von Bund und Kanton Zug hätte es solche Situationen gegeben.