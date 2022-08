Cham «Das macht mich hässig»: Wirt muss Lokal wegen Arbeiten an der Sinserstrasse vorübergehend schliessen Seit Mitte Juli laufen die Sanierungsarbeiten an der Sinserstrasse eingangs Cham. Der Betreiber des Restaurants Da Rocco Lindenhof musste deswegen den Betrieb einstellen. Nun wehrt er sich. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 09.08.2022, 15.46 Uhr

«Ich kann das Restaurant nicht einmal mehr betreten. Das geht doch nicht», echauffiert sich Rocco Catalano vom Restaurant Da Rocco Lindenhof in Cham. Die umfassenden Sanierungsarbeiten an der Kantonsstrasse zwischen Sins und Cham sind seit dem 11. Juli im Gang.

Das Restaurant Da Rocco Lindenhof in Cham musste laut Angaben des Wirtes Rocco Catalano wegen der Sanierungsarbeiten an der Sinserstrasse während sechs Wochen schliessen. Bild: Maria Schmid (Cham, 8. August 2022)

Anfänglich habe er noch versucht, den Betrieb aufrechtzuerhalten. «Aber der Lärm und Staub waren so störend, dass ich nur noch wenige Gäste bewirten konnte und schliesslich das Restaurant schliessen musste», erzählt er. Im Vorfeld sei er überhaupt nicht informiert worden, weder persönlich noch schriftlich. Das finde er unerhört.

Sechs Wochen Betriebsausfall

«Ich bin dann einmal hinausgegangen und habe den Bauleiter gefragt, wer vom Kanton zuständig sei.» Das wisse er nicht, habe dieser geantwortet, aber beiläufig erwähnt, das Ganze daure zwei Wochen länger als geplant. Also bis Ende August statt wie anfänglich angenommen nur bis Mitte August. «Auch darüber hatte man mich nicht informiert. Das macht mich extrem hässig.»

Für ihn bedeute das zwei Monate Betriebsausfall, was einer Schadenssumme von mehreren zehntausend Franken entspreche.

«Ich muss die Miete und Löhne schliesslich trotzdem bezahlen.»

Rocco Catalano forderte deshalb vom Kanton Zug eine Ausfallentschädigung, die ihm jedoch nicht gewährt wurde.

Über diese einschneidenden Massnahmen sei er vom Kanton nicht informiert worden, echauffiert sich der Wirt Rocco Catalano. Bild: Maria Schmid (Cham, 8. August 2022)

Persönliche Kontaktaufnahme blieb erfolglos

Die Projektverantwortlichen des Kantons Zug hätten durchaus versucht, mit dem Wirt in Kontakt zu treten, widerspricht Marc Amgwerd, Kantonsingenieur und Leiter des Zuger Tiefbauamts. «Wir haben im vergangenen Dezember und im Juni in jeden Briefkasten des betroffenen Quartiers ein Anwohnerinformationsschreiben gelegt. Im Juni stand ausserdem eine Mitteilung in der Zeitung.»

Bereits im Oktober und November letzten Jahres sei die Bauleitung zweimal persönlich im Restaurant Da Rocco Lindenhof vorstellig geworden.

«Leider war Rocco Catalano beide Male nicht anzutreffen.»

Informiert worden sei ebenfalls der Grundeigentümer, mit dem bereits vor einem Jahr eine vertragliche Vereinbarung getroffen worden sei. «Dabei ging es um marginalen Landerwerb und eine Vereinbarung für vorübergehende Beanspruchung», präzisiert der Amtsleiter.

Verzögerung wegen schlechten Baugrunds

Er habe Verständnis dafür, dass die Situation für die Anwohnenden sehr unangenehm und mühsam sei, betont Amgwerd.

«Aber wo gebaut wird, können Immissionen leider nicht vollständig vermieden werden.»

Die Bauzeit und damit die negativen Auswirkungen hätten durch eine konzentrierte Bauweise wesentlich verkürzt werden können.

«Im Normalfall müsste mit einer doppelt so langen Bauzeit gerechnet werden. Die Mitarbeitenden auf der Baustelle bringen trotz der hohen Temperaturen Höchstleistungen.»

Die Verlängerung der Bauarbeiten um weitere zwei Wochen sei nötig wegen des unerwartet schlechten Baugrunds. «Die Fundationsschicht und der Untergrund müssen zusätzlich stabilisiert werden. Das kann trotz vorgängiger Sondierungsbohrungen vorkommen.»

Man habe dem Wirt angeboten, die Kosten für eine finale Reinigung seiner Lokalitäten zu übernehmen oder – falls er sich dazu entschlossen hätte, den Betrieb aufrechtzuerhalten – auch regelmässige Reinigungsdienste.

«Eine Betriebsausfallentschädigung kann der Kanton jedoch nicht entrichten.»

Aktuell fänden Gespräche zwischen Bauleitung, Grundeigentümer und Pächter statt.

Vom Betreiber des Restaurants Rosengarten weiter oben an der Strasse, das sich im Besitz der Gemeinde Cham befindet, sei keine Rückmeldung eingegangen. Dieser legte seine Betriebsferien in diesen Zeitraum, ist nun aber wieder geöffnet. Eine vorübergehende Beschilderung weist auf die Zufahrt von der dahinter liegenden Quartierstrasse auf den Restaurantparkplatz hin.

Keine Informationen erhalten

Eine Beschilderung habe man ihm auch versprochen, jedoch sei eine solche bis jetzt nicht aufgestellt worden, erzählt Catalano weiter.

«Ein Anwohnerinformationsschreiben habe ich nie gesehen.»

Dass ein solcher allenfalls aus dem Briefkasten entfernt worden oder verloren gegangen sei, könne schon möglich sein, räumt er ein.

«Aber besucht wurde ich ganz sicher nicht. Selbst wenn ich nicht zugegen gewesen wäre, hätten mich meine Angestellten informiert. Sie wussten aber von nichts.»

