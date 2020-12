Cham Der Gemeinderat kann auf dem Papieri-Areal ein Schulhaus planen Für einen Wettbewerb und die Projektierung einer neuen Schulbaute auf dem Areal der ehemaligen Chamer Papierfabrik wurden an der Gemeindeversammlung 2,833 Millionen Franken gesprochen. Harry Ziegler 14.12.2020, 22.16 Uhr

Der Schulstandort Papieri Cham beschäftigte an der Gemeindeversammlung. Die Schule soll auf der Parzelle links vom Langhaus mit Bahnwagen zu stehen kommen. Bild: EWG Cham/PD

Die Gemeindeversammlung Cham vom Montag, 14. Dezember, beschäftigte sich mit dem Budget 2021, das von den 88 anwesenden Stimmberechtigten einstimmig genehmigt wurde, sowie intensiv mit dem Schulstandort auf dem Papieri-Areal. Die Vorlage war bei CVP, GLP, FDP und SVP unbestritten. Widerstand hatten die Alternativen angekündigt, Der Widerstand wurde denn auch an der Gemeindeversammlung manifest.

Vor der Behandlung der Traktandenliste feierte sich Cham in Sachen Energie kurz selber. Gemeinderat Drin Alaj verkündete, dass Cham als Energiestadt zu den 5 besten Städten der Schweiz gehöre und eine goldene Auszeichnung mit über 83 Prozent erfüllter Anforderungen geholt habe. Der Zuger Stadtrat Urs Raschle, Mitglied des Vorstands des Trägervereins Energiestadt, überreichte die entsprechende Auszeichnung.

Laut Gemeindepräsident und Finanzchef Georges Helfenstein habe man vor dem Hintergrund der aktuellen Situation eher konservativ budgetiert. Es sei schwierig, beispielsweise allfällige coronabedingte Steuerausfälle abzuschätzen. Die vorhandenen Mittel müssten zielgerichtet eingesetzt werden. Im Zuger Finanzausgleich wird die Gemeinde Cham im kommenden Jahr rund 5 Millionen Franken (total: 26,4 Millionen Franken) mehr erhalten als noch 2020. Das Budget 2021 schliesst bei einem Aufwand von 98 und einem Ertrag von 98,4 Millionen Franken mit einem kleinen Überschuss von 400'000 Franken. Wegen der anstehenden hohen Investitionen und wegen der Covid-19-Situation verzichtet der Gemeinderat auf eine Senkung des Steuerfusses. Georges Helfenstein erklärte, dass der Abschluss 2020 positiv sein wird.

Gemeinde rechnet mit einem höheren Bedarf an Schulraum

Bis 2034 soll die Gemeinde Cham von 17'139 auf über 20'000 Einwohner wachsen. Deshalb braucht sie neuen Schulraum – unter anderem im Schulkreis Dorf, auf dem Papieri-Areal, wo 2026 oder 2027 ein neues Schulhaus eröffnet werden soll. Neun Klassen, die modulare Tagesschule sowie eine Turnhalle sollen darin Platz finden. Kostenpunkt: 38 Millionen Franken. Es wird auf dieser Grundlage mit 2,833 Millionen für Projektwettbewerb und Projektierung gerechnet. Nur: ALG und SP befürchten, dass es im neuen Schulhaus zu eng wird. Aus Sicht der ALG müsse der Standort eine Fläche von mindestens 7500 Quadratmetern haben. Das Grundstück auf dem Papieri-Areal ist allerdings nur 5400 Quadratmeter gross. Gerechnet wurde gemäss Bauchef Rolf Ineichen übrigens mit einer durchschnittlichen Klassengrösse von 18.

Laut Ineichen sei für die Standortwahl die Nähe zu den Schulkindern, die Flexibilität in der Nutzung, aber auch die Etappierbarkeit ausschlaggebend. Man wolle aber nun nicht an allen Ecken Schulhäuser bauen, sondern bei bestehenden Bauten verdichten und einen Standort im Zentrum schaffen. Schliesslich sollte auch die Musikschule zentralisiert werden.

Die Beschlüsse Die Gemeindeversammlung Cham beriet am Montag, 14. Dezember, folgende Geschäfte: Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 14. September 2020 wurde genehmigt.

Das Budget 2021 wurde bei einem Ertrag von 98,4 und einem Aufwand von 98 Millionen Franken bei gleichbleibendem Steuerfuss von 59 Prozent genehmigt.

Der Wettbewerbs- und Projektierungskredit Schulhaus Papieri in der Höhe von 2,833 Millionen Franken wurde beschlossen.

Der Bruttokredit von 311'000 Franken für den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Schulhaus Kirchbühl 2 wurde genehmigt.

Zwei Forderungen (Umgehende Erhebung des Bedarfs an Fernwärme aus der ARA Friesencham; Ausschreibung Realisation und Betrieb einer Fernwärmeanlage ab ARA Friesencham) einer Motion von Jean Luc Mösch und Mitunterzeichnern betreffend Fernwärmeverbund ab ARA Friesencham wurden erheblich erklärt, aber nicht als erledigt und beantwortet abgeschrieben.

Roman Ambühl, der der ALG Cham vorsteht, sprach, auch namens der SP, von einer vergebenen Chance – vor allem vor dem Hintergrund des Mitwirkungsverfahrens zum Raumentwicklungskonzept. Da wurde von Cham als Perlensammlung oder Cham als Park gesprochen. Mit dem angedachten Schulhaus werde diesen Aussagen widersprochen. Statt passend zu machen, was nicht passt, solle der Gemeinderat andere Standorte prüfen. Ambühl wollte wissen, ob der Gemeinderat solche überhaupt geprüft habe. Die Freifläche beim Standort Papieri sei nämlich viel zu gering im Vergleich zu anderen Standorten. So hätten Schüler im Schulhaus Städtli II eine Freifläche von 27,41 in der Papieri eine solche von 11,6 Quadratmetern/Schüler.

Schulhaus als Teil des gesamten Areals

Der zuständige Gemeinderat erklärte, dass primär nach innen verdichtet werden solle, der qualitative Aspekt hänge von der Gestaltung der Aussenfläche ab, nicht nur von der Grösse. Im Papieri-Areal, von wo wohl die meisten Schüler kommen werden, gibt es zahlreiche Grünflächen und Spielgelegenheiten. Nun für diese Kinder auf demselben Areal nochmals dasselbe aufzustellen, sei nicht zielführend. Das Schulhaus müsse als Teil des gesamten Papieri-Areals gesehen werden. Fragen wurden weiter zur Sicherheit auf dem Schulweg und dem Pausenplatz laut. Der zur Verfügung stehende Platz als Pausenraum sei zu nahe an der Strasse.

Rainer Suter (SVP) fasste die Thematik zusammen. Man müsse doch die Schulen dort bauen, wo die Kinder sind. Den Kindern seien die Quadratmeterzahlen auf einem Pausenplatz grundsätzlich egal. Und wenn der Gemeinderat sich mit der Planung im Schilf befände, dann könne man die Folgekredite immer noch ablehnen. Die Gemeindeversammlung stimmte dem Wettbewerbs- und Projektkredit im Verhältnis von 75 zu 25 Prozent zu, wie Gemeindepräsident Georges Helfenstein feststellte. Der Gemeinderat dürfte nun ab April 2021 das Wettbewerbsverfahren durchführen und im Winter 2021/2022 die Jurierung vornehmen. Abgestimmt würde über eine allfällige Baukreditvorlage im Sommer 2023.

Einstimmig bewilligt wurde ein Kredit von 311'000 Franken für den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Schulhaus Kirchbühl 2. Eine Motion von Jean Luc Mösch und Mitunterzeichnern, ab der ARA Friesencham einen Fernwärmeverbund zu erstellen beantwortet der Gemeinderat abschlägig. Die Abnehmer möglicher Fernwärme seien zahlenmässig zu gering, eine solche Anlage betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll zu führen. Die allfällige Gründung einer gemeindeeigenen Betriebsgesellschaft sowie die Forderung nach einer Realisierung innert zweier Jahre als Forderungen in der Motion, wurden von den Motionären im Vorfeld zurückgezogen. Die Versammlung erklärte die Motion nach längerer Diskussion erheblich, schrieb sie allerdings nicht als beantwortet und erledigt ab. Der Gemeinderat wird hier nochmals über die Bücher gehen müssen.

Zum Schluss der Versammlung wurde Erich Staub, Abteilungsleiter Planung und Hochbau, der Ende Februar 2021 nach über 20 Jahren Arbeit für die Gemeinde Cham in die frühzeitige Pension geht, mit einem Präsent verabschiedet.