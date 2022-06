Cham Der Gewässerschutz überwindet jetzt Kantonsgrenzen Drei Zürcher Gemeinden schliessen sich dieses Jahr dem Gewässerschutzverband der Region Zugersee-Küssnachtersee-Ägerisee (GVRZ) an. Damit können auch sie künftig von der guten Abwasserreinigung in Cham profitieren. 08.06.2022, 13.30 Uhr

Rund 2000 m³ Klärgas können im neuen kugelförmigen Gasspeicher zwischengespeichert werden. Bild: Stefan Kaiser (Cham 8. November 2021)

Ende 2019 nahm der GVRZ seine neueste und vierte Stufe der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Schönau in Cham in Betrieb. Sie dient der Elimination von Mikroverunreinigungen. Im vergangenen Jahr übertraf diese Reinigungsstufe die behördlichen Anforderungen erstmals deutlich, wie der GVRZ in einer Mitteilung schreibt. Dank stetiger Optimierungen seit der Inbetriebnahme sei es dem GVRZ im vergangenen Jahr gelungen, rund 85 Prozent der problematischen Mikroverunreinigungen aus dem Abwasser zu entfernen. Vorgeschrieben ist eine Elimination von 80 Prozent.

Nicht nur der GVRZ mit seinen Verbandsgemeinden in den Kantonen Zug, Schwyz und Luzern ist in der Pflicht, die Gewässer der Region vor Mikroverunreinigungen zu schützen. Auch die drei Zürcher Gemeinden Kappel a. A., Knonau und Mettmenstetten müssen Massnahmen ergreifen, heisst es in der Mitteilung weiter. Künftig werde deren Abwasser über die nördliche Zuger Kantonsgrenze hinweg via drei Pumpwerke und rund zwölf Kilometer Leitungen zur ARA Schönau geleitet. Die Bauarbeiten für diese Anlagen sind im vergangenen Jahr gestartet und dauern noch bis Ende 2022 an.

Anzahl Verbandsmitglieder wächst

Ebenso haben die Delegierten des GVRZ an der Versammlung Ende letzten Jahres zugestimmt, dass die Zürcher Gemeinden vollwertige Mitglieder des GVRZ werden. René Hunziker, Präsident des GVRZ: «Ich freue mich auf diesen Schritt für den Verband und für die Gewässer in unserer Region. Der Aufwand für die immer komplexer werdende Abwasserreinigung kann auf mehr Verbandsmitglieder verteilt werden und die Oberflächengewässer im Knonauer Amt werden von den Einwirkungen von Mikroverunreinigungen deutlich entlastet.»

Der GVRZ wird dann das Abwasser von knapp 170’000 Einwohnerinnen und Einwohnern aus vier verschiedenen Kantonen sammeln, zur ARA Schönau in Cham ableiten und dort reinigen. Ein weiterer Anschluss ist bereits geplant: Auch die Gemeinde Hausen am Albis wird ihre eigene Anlage aufheben und sich in den nächsten Jahren dem GVRZ anschliessen.

Klärschlamm wird zu Biogas aufbereitet

Ebenfalls im vergangenen Jahr starteten die konkreten Planungen für die neue Biogasaufbereitungsanlage des GVRZ. An der letztjährigen Versammlung stimmten die Delegierten nun dem Objektkredit von knapp sechs Millionen Franken und damit der Realisierung der Anlage zu. Mit dieser Anlage werde das auf der ARA Schönau anfallende Klärgas so gut gereinigt, dass es als Biogas ins lokale Versorgungsnetz eingespeist werden kann, schreibt der GVRZ. Ab 2023 werden so jährlich knapp 1,3 Millionen Kubikmeter Biogas produziert und es wird ein Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung in der Region geleistet.

«Mit der aus dem Klärschlamm gewonnenen Energie kann der Wärmebedarf von rund 860 Einfamilienhäusern gedeckt werden»,

sagt Fabrice Bachmann, Geschäftsführer des GVRZ. Dies entspreche einer Einsparung von rund 1,3 Millionen Liter Heizöl pro Jahr. Die neue Anlage wird Ende Jahr zur ARA Schönau geliefert, anschliessend folgen diverse Tests und ein mehrmonatiger Probebetrieb, bevor die Anlage sicher in den ordentlichen Betrieb übergehen wird.