Cham Die Gemeinde feiert «ihre» Kantonsratspräsidentin mit der Bevölkerung Esther Haas amtet in den Jahren 2021/2022 als Kantonsratspräsidentin. Der Gemeinderat lädt alle Einwohnerinnen und Einwohner ein, anlässlich der Kantonsratspräsidiumsfeier am 26. November 2021 auf dem Dorfplatz mit der «höchsten Zugerin» anzustossen. 17.11.2021, 15.25 Uhr

Kantonsratspräsidentin Esther Haas nach ihrer Wahl.



Bild: Matthias Jurt (Zug, 17. Dezember 2020)

Die Einwohnergemeinde Cham freut sich sehr, dass Esther Haas als Chamerin in den Jahren 2021/2022 das höchste politische Amt im Kanton Zug bekleidet. Am Freitag, 26. November 2021, findet laut Medienmitteilung zu ihren Ehren eine Kantonsratspräsidiumsfeier statt. Der Gemeinderat lädt zum öffentlichen Teil auf dem Dorfplatz in Cham von 17.30 bis 19.00 Uhr die Bevölkerung herzlich ein und freut sich darauf «die höchste Zugerin» gemeinsam mit vielen Chamerinnen und Chamern zu feiern.