Cham Die neuen historischen Informationstafeln können unter fachkundiger Begleitung besichtigt werden Mit dem bekannten Zuger Historiker und Schriftsteller Michael van Orsouw können Interessierte an 3. Juli auf einen Rundgang. 08.06.2021, 10.14 Uhr

(bier) Pandemiebedingt musste die erste geplante Begehung der neuen historischen Informationstafeln in Niederwil bei Cham verschoben werden. Diese findet laut der Mitteilung der Gemeinde nun am Samstag, 3. Juli 2021, in Zusammenarbeit mit dem Zuger Historiker Michael van Orsouw statt.