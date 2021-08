Cham Die Schwestern bleiben für immer im Frauenthal – und zeigen ihren Klosteralltag Das Kloster ist ist neuerdings als weltliche Stiftung organisiert. Die Bewohnerinnen begrüssen diese Einmischung. Und sie lassen unsere Zeitung ganz nah an ihrem Alltag teilhaben. Raphael Biermayr 04.08.2021, 05.00 Uhr

Die Priorin des Klosters, Schwester Maria Benigna Bernet, freut sich über die Entlastung durch den Stiftungsrat um Präsidentin Monica Häfeli-Wiederkehr. Bild: Stefan Kaiser (Frauenthal, 29. Juli 2021)

Das vor fast 800 Jahren gegründete Kloster Frauenthal ist denkmalgeschützt. Und seit kurzem ist dafür gesorgt, dass auch seine Bewohnerinnen eine gesicherte Zukunft haben. Dies dank einer Stiftung, die garantiert, dass die Schwestern des Zisterzienserordens zeitlebens im Frauenthal bleiben können – und dank des eigenen Friedhofs sogar darüber hinaus. «Das Kloster kann nicht veräussert werden», bringt Monica Häfeli-Wiederkehr es auf den Punkt.

Die Hagendornerin sitzt in einem der zahlreichen museal anmutenden Räume des Klosters bei einem Kaffee. Sie ist die Stiftungsratspräsidentin, war viele Jahre Kirchenrätin und -schreiberin in Cham und ist seit Kindertagen mit Ordensgemeinschaften verbunden. Man spürt den grossen Respekt, den sie vor dem unvergleichlichen Leben der Klosterfrauen hat – und vor der Grösse der von ihr übernommenen Aufgabe. Sie sagt:

«Ich fragte mich, ob ich zu alt bin und ob ich mich zu stark mit den Problemen hier auseinandersetze. Doch ich kam zum Schluss: Das reizt mich.»

Monica Häfeli ist 71 und im Umfeld des Klosters verhältnismässig jung. Die älteste Schwester ist 87 Jahre alt. Nur noch fünf andere leben mit ihr auf dem grossen Gelände. Der letzte dauerhafte Eintritt datiert aus dem Jahr 1981.

Die sechs Bewohnerinnen des Klosters Frauenthal (von links): Schwester Nicole, Schwester Benigna, Schwester Cordula, Schwester Katharina, Schwester Innocentia und Schwester Laetitia. Bild: Stefan Kaiser (Frauenthal, 29. Juli 2021)

Eschenbach war das Vorbild

Der anhaltende und anscheinend unumkehrbare Schwesternschwund und die damit einhergehenden Probleme sind der Grund für die Neuorganisation der Stiftung. Denn das Kloster Frauenthal ist seit seiner Gründung 1231 bereits eine solche, wenngleich eine kirchliche. Den Anstoss dazu gaben jedoch Gesetzesvorschriften, denen zufolge in der Schweiz auch kirchliche Stiftungen im Handelsregister erfasst werden müssen. Für die administrative Umsetzung war Raphael Meier besorgt. Er hat vor drei Jahren seinen Vater als Verwalter des Klosters abgelöst. Man habe sich bezüglich des Vorgehens am Frauenkloster Eschenbach orientiert, das diesen Schritt schon früher vollzogen hatte, sagt Meier.

Verwalter Raphael Meier Bild: Stefan Kaiser (Frauenthal, 29. Juli 2021)

Der Stiftungsrat im Frauenthal besteht derzeit aus drei Personen: Monica Häfeli-Wiederkehr, Michael Gmeinder, dem Delegierten des vorstehenden Vaterabts, und der Priorin des Klosters, Schwester Maria Benigna Bernet. Er kann bis auf maximal sieben Mitglieder erweitert werden. Eignen würden sich laut Raphael Meier Personen, die über praktisch-weltliche Kompetenzen verfügen, gehören doch beispielsweise die Land- und Holzwirtschaft und der Unterhalt historischer Gebäude zu den Aufgabengebieten rund um das Kloster. Katholisch zu sein, ist keine Voraussetzung. Klar ist: Das Stiftungsratsmandat bedeutet jede Menge Arbeit. Und das um Gotteslohn, erhalte man als Stiftungsrat doch keine Entschädigung. Das Kloster bestreitet seinen Betrieb und den Unterhalt von Kloster und Kirche gemäss dem Verwalter durch die Zinserträge der landwirtschaftlichen Pachtbetriebe und Wohnungen, den Verkauf von Solarstrom – und die AHV der Schwestern. Denn diese verfügen traditionell über keinen materiellen Besitz.

Kaufinteressenten meldeten sich

Die Neuorganisation der Stiftung scheint von aussen betrachtet nicht nur ein Segen zu sein. Denn sie stellt eine weitere Beschneidung der Unabhängigkeit des Klosters, das sich dank Land, Holz und Wasser einst autark von der Aussenwelt hielt, dar. Doch Priorin Benigna – sie heisst gleich wie die erste Vorsteherin, die bis 1254 im Frauenthal wirkte – hat eine ganz andere Sichtweise. Die 77-Jährige sagt:

«Ich empfinde Erleichterung und Entlastung.»

In jüngerer Vergangenheit hätte sie Briefe mit privaten Kaufinteressenten für die Anlage erhalten. «Da baute sich in mir schon etwas Druck auf», sagt sie offen.

Die Priorin ist froh, Aufgaben abgeben zu können. Bild: Stefan Kaiser (Frauenthal, 29. Juli 2021)

Die Priorin freut sich, dass ihre Mitschwestern und sie sich dank des Stiftungsrats vermehrt ihren klösterlichen Aufgaben zuwenden können. Diese umfassen neben dem liturgischen und persönlichen Gebet auch vielfältige Arbeiten. So stellen sie beispielsweise Erzeugnisse wie Kerzen und Karten sowie Backwaren und Tee her und verkaufen diese im Klosterladen. Sie erfahren dabei Unterstützung von Helferinnen. Dazu gehört auch eine Schwester, die aus dem Kloster Neu Frauenthal in den USA stammt, das im Jahr 1957 durch Frauenthaler Schwestern gegründet wurde.

Ein Tag im Leben der Klosterfrauen im Video und in Bildern:

Die Schwestern im Kloster Frauenthal gewähren einen Einblick in ihren Alltag. Quelle: Zuger Zeitung

Die Schwestern beim Laudes, dem Frühlob, das jeden Tag ab 5 Uhr in der Klosterkirche gesungen wird. Bild: Stefan Kaiser (Frauenthal, 29. Juli 2021) Ab 7 Uhr findet die Eucharistiefeier statt, die öffentlich zugänglich ist. Hier leitet sie Pater Raphael Amor. Bild: Stefan Kaiser (Frauenthal, 29. Juli 2021) Schwester Nicole spielt an der Orgel in der Kirche. Bild: Stefan Kaiser (Frauenthal, 29. Juli 2021) Nach der Messe lesen die Schwestern einen religiösen Text und gedenken den verstorbenen Mitschwestern. Bild: Stefan Kaiser (Frauenthal, 29. Juli 2021) Die Tafel zeigt, welche Schwestern sich im Kloster befinden und welchen Arbeiten sie nachgehen. Die Namensschilder im unteren Teil stehen für die kürzlich verstorbenen Schwestern. Bild: Stefan Kaiser (Frauenthal, 29. Juli 2021) Schwester Benigna steht dem Kloster als Priorin vor. Bild: Stefan Kaiser (Frauenthal, 29. Juli 2021) Schwester Innocentia ist im Klostergarten bei der Arbeit ... Bild: Stefan Kaiser (Frauenthal, 29. Juli 2021) ... und sie kümmert sich auch um die Hühner. Bild: Stefan Kaiser (Frauenthal, 29. Juli 2021) Schwester Laetitia beim Trocknen von Blumen und Kräutern. Daraus stellen die Schwestern unter anderem Teemischungen her, die dann im Klosterladen verkauft werden. Bild: Stefan Kaiser (Frauenthal, 29. Juli 2021) Auch Glückwunschkarten werden im Klosterladen angeboten. Bild: Stefan Kaiser (Frauenthal, 29. Juli 2021) Manchmal sind auch weltliche Sicherheitsvorkehrungen angezeigt. Bild: Stefan Kaiser (Frauenthal, 29. Juli 2021) Der Heiland begleitet die Frauen auch in der Waschküche. Bild: Stefan Kaiser (Frauenthal, 29. Juli 2021) Schwester Nicole (links) und Schwester Katharina amüsieren sich über die nicht ganz perfekt gewordenen Linzertörtchen. Bild: Stefan Kaiser (Frauenthal, 29. Juli 2021) Schwester Cordula flickt mit der Nähmaschine Kleider und andere Textilien. Bild: Stefan Kaiser (Frauenthal, 29. Juli 2021) Schwester Laetitia ist in Schriften vertieft. Bild: Stefan Kaiser (hagendorn / Zuger Zeitung Ursula Lunt hilft den Klosterfrauen, zum Beispiel beim Verzieren der Kerzen.

Bild: Stefan Kaiser (Frauenthal, 29. Juli 2021) Ursula Lunt in der Bibliothek des Klosters, manche Bücher sind aus dem 16. Jahrhundert. Bild: Stefan Kaiser (Frauenthal, 29. Juli 2021) Blick in eines der unzähligen Werke. Bild: Stefan Kaiser (Frauenthal, 29. Juli 2021) Schwester Laetitia heisst den Besucher willkommen. Bild: Stefan Kaiser (Frauenthal, 29. Juli 2021)

Für das Wohlergehen der Schwestern ist gesorgt

Die Klosterfrauen haben das Recht auf einen Sitz im Stiftungsrat, jenen hat gegenwärtig die Priorin inne. Bei dieser Ausgangslage können sie von den übrigen Stiftungsratsmitgliedern zwar überstimmt werden, «aber die Schriften schützen die Interessen der Schwestern langfristig», sagt der Verwalter Raphael Meier. Laut Statut verfolgt die Stiftung den Zweck, «das Kloster Frauenthal im Gesamten zu übernehmen, dieses langfristig zu erhalten und durch Institutionen des römisch-katholischen Kultus nutzen zu lassen» und «für den Unterhalt der Anlagen sowie für das Wohlergehen der Zisterzienserinnenabtei Frauenthal und aller Schwestern dieses Konvents» zu sorgen.

Das Kloster Frauenthal besteht seit bald 800 Jahren. Bild: Stefan Kaiser (Frauenthal, 29. Juli 2021)

Vorübergehende andere Nutzungen sind ausnahmsweise zwar möglich, bedürfen aber des Segens des Bischofs von Basel sowie des Vaterabts. Es liegt nah, dass diese Personen kein Interesse daran hätten, das Kloster Frauenthal aufzugeben. Schliesslich handelt es sich um das älteste bis heute betriebene Frauenkloster des Zisterzienserordens in der Schweiz.