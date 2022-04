Cham: Ausrangierte Bahnwagen als Vereinslokal und Bistro

cham Dieser ausrangierte Bahnwagen dient gleichzeitig als Vereinslokal und öffentliches Bistro Der Chamer Kampfkunstverein Shinson Hapkido baut seit vier Jahren einen ehemaligen SBB-Waggon zum Bistro um. Er steht vor dem Lagerhaus auf dem Papieri-Areal und ist kurz vor der Vollendung. Fabian Gubser Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Aussen ist der Bahnwagen noch nicht fertig: Bald folgt ein anderer Anstrich. Bild: Matthias Jurt (Cham, 1. April 2022)

Wer sich für eine «Fahrt» in diesem ausrangierten Bahnwagen entscheidet, der betritt ihn nicht durch den üblichen Eingang, sondern über eines der zwei seitlich angebauten Foyers. Das Innere des Wagens erinnert durch seine Schlichtheit an den SBB-Stil, wirkt aber durch die verbauten warmen Holztöne heimelig. Sofort stechen Details ins Auge: USB-Stecker in der Seitenwand, um das Handy zu laden. Ein Stoffsessel, auf dem einst Passagiere der Zentralbahn Platz nahmen. Die Gleisschiene unter der Bar, eingebettet in Schotter.

Ein gelenkiger Gastgeber: Thomas Werder, Präsident von Shinson Hapkido. Bild: Matthias Jurt (Cham, 1. April 2022)

Schnell wird klar: Hier waren Liebhaberinnen und Liebhaber am Werk. Sie sind Teil des Chamer Kampfkunstvereins Shinson Hapkido. Während vier Jahren bauten sie das ehemalige rollende Schneideratelier der SBB um. Jetzt ist das Lokal namens «Bistro Gleis08» fast fertig ausgebaut – die ersten Anlässe fanden Anfang dieses Jahres statt. Thomas Werder, Präsident des Vereins Shinson Hapkido, sagt:

«Wir haben gleichzeitig ein Vereinslokal und ein öffentliches Bistro geschaffen.»

Der gelenkige Gastgeber erklärt bei einem Kaffee das Konzept: Ziel sei, ein Ort des Begegnens zu kreieren. Zurzeit sammeln er und sein Team erste Erfahrungen mit Veranstaltungen wie Firmenevents, Geburtstagsfeste sowie Vereins- und Familienanlässe.

Hinter dem Tresen und in der Küche stehen stets Mitglieder des Vereins. Sobald das neue Unterrichtszentrum im angrenzenden Lagerhaus fertig eingerichtet ist, sollen Eltern der Kampfkunstschülerinnen und -schüler abends einen Cappuccino schlürfen oder ein einfaches Znacht zu sich nehmen können, während sie warten. Werder betont mit Blick auf das sich im Bau befindende Wohnquartier auf dem Papieri-Areal: Ausschweifende Partys seien keine geplant.

Die Kampfkunst-Philosophie bildet das Fundament

Was bringt einen Kampfkunstverein dazu, ein derart grosses Projekt anzustossen? Werder sagt, dass man einen Sinn im Leben brauche – und verweist auf die Philosophie seiner Kampfkunst:

«Eigentlich befindet sich nicht der Kampf im Mittelpunkt, sondern Frieden und Menschlichkeit. Dazu gehört auch ein Engagement für andere.»

Damit meint der 52-Jährige nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch zukünftige Schülerinnen und Schüler seiner Institution. Das Bistro soll nämlich helfen, zukünftige Lehrerinnen und Lehrer, die in ihrer Freizeit im Verein unterrichten, quer zu subventionieren, indem ihnen eine kleine Entschädigung gezahlt werde. «Es ist für viele nicht einfach, sich neben dem Job und der Familie im Verein zu engagieren», sagt der Chamer dazu.

Er selbst lebt als einziger Lehrer zu einem Teil vom Unterrichten, betreibt aber daneben mit seiner Lebenspartnerin Andrea Durrer, die ebenfalls beim Bahnwaggon-Projekt involviert ist, eine Firma für Textilveredelung und Coaching.

Das Bistro Gleis08 hat der Verein, abgesehen vom von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Platz, finanziell ohne öffentliche Unterstützung gestemmt. Möglich gemacht haben es unter anderem Gönnerinnen und Gönner, der Gewinn eines Ideenwettbewerbs und private Darlehen. Die reinen Materialkosten belaufen sich auf einen sechsstelligen Frankenbetrag. Sehr viele Materialien habe man günstig oder gratis durch das grosse Netzwerk des Vereins erhalten, so Werder.

Das Projektteam besteht unter anderem aus, von links: Andrea Durrer, Thomas Werder und Marco Müller. Bild: Matthias Jurt (Cham, 1. April 2022)

Der grösste Teil macht das ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder aus. So wie zum Beispiel jenes von Marco Müller. Der in einer Handelsfirma tätige Baarer kümmert sich um die Medienarbeit. «Jeder hat dabei etwas gelernt – ich habe vorher noch nie ein Schweissgerät oder einen Plasmascheider angerührt», berichtet er begeistert. Für Andrea Durrer fühlte es sich an, als ob sie ein Haus mitgebaut hätte:

«Plötzlich hatte ich anstatt des Bürooutfits Bauhosen an und schnitt ein Stahlprofil.»

Durrer, ausgebildete Kauffrau, ist für die professionell ausgestattete Gastroküche verantwortlich.

Ist ebenso im Bahnwaggon verbaut – mit entsprechender Lüftung: die Gastroküche. Bild: Matthias Jurt (Cham, 1. April 2022)

Der regelmässige Betrieb des Bistro Gleis08 startet im Herbst. Dann öffnet auch das neue Unterrichtszentrum der Kampfkunstschule im angrenzenden Lagerhaus. Gut möglich, dass sich das Lokal einst zum Treffpunkt der Nachbarschaft entwickelt.

Mehr Informationen gibt es unter www.gleis08.ch

