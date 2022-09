Cham: Neues Biotop beim Schulhaus in Hagendorn

Cham Ein neues Biotop beim Schulhaus Hagendorn sorgt für noch mehr Biodiversität Im Rahmen ihrer Bestrebungen für biologische Vielfalt und mehr Artenreichtum hat die Einwohnergemeinde Cham ein neues Feuchtbiotop in Betrieb genommen. Dieses dient nicht nur unzähligen, wasserliebenden Lebewesen als Lebensraum sowie vielen weiteren Tieren als Trinkstelle – und auch die Schülerinnen und Schüler profitieren. 05.09.2022, 12.03 Uhr

Das neue Feuchtbiotop beim Schulhaus Hagendorn bildet dank verschiedener ökologischer Massnahmen einen optimalen Lebensbereich für Flora und Fauna. Bild: PD

Mit dem neusten Biotop in Hagendorn zählt die Einwohnergemeinde Cham laut Medienmitteilung insgesamt bereits 16 Feuchtbiotope im gesamten Gemeindegebiet. Diese reichen vom Chamer Zentrum bis nach Hattwil und sind in den vergangenen Jahren in Zusammenarbeit mit dem Verein LLC – Landschaft Lebensraum Cham und dem Kanton Zug entstanden.