Eine Behindertensportgruppe segelt derzeit auf dem Zugersee

Cham Eine Behindertensportgruppe geniesst derzeit die pure Lust am Segeln Behinderte aus der ganzen Deutschschweiz sind derzeit auf dem Zugersee unterwegs. Das hat auch mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Raphael Biermayr 22.07.2022, 05.00 Uhr

Die Boote sind besonders stabil gebaut. Bild: Maria Schmid (Cham, 20. Juli 2022)

Eigentlich hätte die Gruppe der Behindertensportfachstelle «PluSport» in diesen Tagen auf dem Bodensee segeln sollen. Doch weil die vorgesehene Unterkunft für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gebraucht worden sei, habe man sich kurzfristig nach einem alternativen Standort umschauen müssen, sagt Nadia Rhiner.

Sie leitet die Gruppe mit 15 beeinträchtigten Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren sowie 9 Betreuenden. Die Boote für diese besonderen Segelferien stellt der Verein Sailability bereit.

Die Boote segeln am Freitag letztmals auf dem Zugersee. Bild: Maria Schmid (Cham, 20. Juli 2022)

Bei Sailability erinnerte man sich an einen früheren Aufenthalt am Zugersee und nahm Kontakt mit dem Segelclub Cham auf. Nach kurzer Zeit war alles unter Dach und Fach. Untergebracht ist die Gruppe im Dialoghotel Eckstein in Baar.

Besondere Boote

Nach dem Morgenessen fahren drei Kleinbusse die Teilnehmenden zum Chamer Hafen. Dort stehen acht den Bedürfnissen entsprechend umgebaute Jollen bereit. Sie weisen beispielsweise einen handlicheren Steuerknüppel anstelle einer Pinne auf.

Und dank eines 30 Kilogramm schweren Schwerts sind sie laut Nadia Rhiner sicher vor dem Kentern. Dennoch hat sich natürlich auch von der Plusport-Delegation niemand auf den Zugersee begeben, als am Mittwochabend Gewitter tobten.

Insgesamt 24 Personen umfasst die Gruppe. Bild: Maria Schmid (Cham, 20. Juli 2022)

Angeblich ideale Bedingungen

Am Vorabend hatte die Gruppe noch das Abendrot genossen – und natürlich die zu diesem Zeitpunkt vergleichsweise angenehmen Temperaturen. «Es ist schon sehr heiss dieses Jahr», sagt Nadia Rhiner.

Doch sie will nicht klagen, zumal die Windverhältnisse auf dem Zugersee «ideal» zum Segeln für diese Boote seien und die Teilnehmenden in ihren Ferien viel Spass hätten. «Das ist die Hauptsache.»

Die Freude ist den Teilnehmenden anzusehen. Bild: Maria Schmid (Cham, 20. Juli 2022)

Bis am Freitag ist die Gruppe noch auf dem Zugersee anzutreffen, am Samstag wartet die Heimreise auf sie. Es ist wahrscheinlich, dass dieses Sommerferienangebot nicht zum letzten Mal in Cham und Umgebung stattgefunden hat, sagt die Leiterin Rhiner.