Cham Gemeindeleitbild: Die Bevölkerung wirkt über eine digitale Plattform mit Die Einwohnergemeinde Cham erarbeitet ein neues Leitbild. Dieses wird aufzeigen, in welche Richtung sich Cham entwickeln soll, welche Werte gelebt werden, was für die Zukunft der Einwohnerinnen und Einwohner wichtig ist. Cornelia Bisch 03.06.2022, 12.00 Uhr

Der Gemeinderat habe in den vergangenen Wochen gemeinsam mit der Geschäftsleitung und weiteren Schlüsselpersonen Leitsätze entworfen, schreibt die Gemeinde in einer Medienmitteilung. Jeweils drei prägnante Kernaussagen zu acht Themenfeldern seien formuliert worden, nämlich zu Gesellschaft, Wachstum, Lebensraum, Mobilität, Umwelt, Energie, Bildung und Wirtschaft.

Die Gemeinde Cham entwirft gemeinsam mit der Bevölkerung ein neues Leitbild. Bild: PD/Andreas Busslinger

«Das Leitbild dient dazu, die Gemeinde auf ihrem Weg in die Zukunft zu unterstützen und einen Kompass für künftige Handlungen zu geben», so die Gemeinde.

Die Bevölkerung beteiligt sich

Doch nicht nur Fachleute oder Politikerinnen und Politiker sollen diese Wegmarken prägen, sondern es sollen alle Interessierten in den Denkprozess einbezogen werden, damit sie ihre Vorstellungen und Wünsche einbringen können. «Der Gemeinderat legt Wert darauf, dass die Bevölkerung Gelegenheit hat, sich in dieser frühen Phase bereits zu den ersten Entwürfen zu äussern», heisst es weiter in der Mitteilung.

So könnten die wertvollen Rückmeldungen in das finale Leitbild einfliessen, damit dieses von allen Chamerinnen und Chamern getragen und gelebt werde.

Der Gemeinderat lädt deshalb alle Einwohnerinnen und Einwohner ein, aktiv an den Leitsatz-Entwürfen mitzuwirken. «Dies ist eine einzigartige Möglichkeit, in einem demokratischen Prozess abseits von tagespolitischen Themen auch die längerfristige Entwicklung unseres Gemeinwesens mitzugestalten», sagt Gemeindepräsident Georges Helfenstein. «Ein breit abgestütztes Leitbild ist uns für künftige Entscheidungen wichtig.»

Eine Plattform wurde geschaffen

Mit dem partizipativen Prozess für das Leitbild fällt zudem der Startschuss für die Plattform E-Mitwirkung. Die Bevölkerung sowie weitere Anspruchsgruppen können sich über die neu lancierte Online-Plattform einfach und papierlos digital beteiligen, während die Verwaltung die Rückmeldungen effizient auswerten kann.

Die Gemeinde Cham macht damit einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer Digitalstrategie. Die Plattform des Zuger Startups Konova AG hat sich im Einsatz bereits bewährt, zum Beispiel in den Kantonen Luzern, Schwyz und Obwalden oder in den Zuger Gemeinden Baar, RischRotkreuz, Unterägeri und Oberägeri.

Die Erfahrungen zeigen, dass digitale Lösungen für Mitwirkungsprozesse schweizweit akzeptiert sind und bei der Bevölkerung auf Anklang stossen. Der Gemeinderat hat sich entschlossen, mit der digitalen Mitwirkung in Cham einen innovativen Weg zu gehen.

«Wir hoffen, dass viele Chamerinnen und Chamer an der Befragung zur Akzeptanz unserer Vorschläge mitmachen und freuen uns auf angeregte Diskussionen», so Georges Helfenstein.

Die Teilnahme auf www.mitwirkung-cham.ch ist ab sofort bis zum 31. Juli möglich. Das neue Leitbild wird schliesslich an der Dezember-Gemeindeversammlung vorgestellt.