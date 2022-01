Cham Gemeinderat hat zwei neue Behördenmitglieder gewählt Die FDP-Politikerin Jill Nussbaumer sitzt neu im Kantonsrat, der SVP-Mann Fabio Peduzzi ist nun offiziell Mitglied der Rechnungsprüfungskommission. 14.01.2022, 16.31 Uhr

Jill Nussbaumer Bild: PD

Der Gemeinderat Cham hat Jill Nussbaumer von der FDP Cham als Ersatz für die zurückgetretene FDP-Kantonsrätin Petra Muheim Quick als gewählt erklärt. Dies wurde nach eigenen Angaben in der Gemeinderatssitzung vom 14. Dezember 2021 für den Rest der Legislaturperiode bis Ende 2022 beschlossen. Jill Nussbaumer (Jahrgang 1993) hat einen Universitätsabschluss in Wirtschaft an der HSG St. Gallen und arbeitet als Business Analyst.