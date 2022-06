Cham Die Gemeinde wird 2023 eine eigene Ludothek eröffnen Dass Cham eine eigene Ludothek benötigt, war an der gestrigen Gemeindeversammlung nicht umstritten. FDP und SVP störten sich an den Kosten für den Ausbau. Harry Ziegler 20.06.2022, 22.34 Uhr

Eine Ludothek in Cham: Das war schon an der Gemeindeversammlung vom Dezember 2003 Thema. Das Ansinnen des Gemeinderates wurde damals mit 146 zu 106 Stimmen abgelehnt. Vor gut 19 Jahren machte sich der damalige CVP-Ortsparteipräsident Georges Helfenstein für einen Standort mitten im Städtli stark.

Gestern nun, mittlerweile als Gemeindepräsident, hat Helfenstein rund 400'000 Franken für den Aufbau einer Ludothek in der Liegenschaft Kirchplatz 1 (ehemals Schuhhaus Gretener) – so ziemlich in der Mitte des Städtlis – zugesprochen erhalten. Mit einer Handvoll Gegenstimmen.

Zu teuer oder noch im Rahmen?

Während Die Mitte, die GLP, die ALG und die SP den Aufbau einer Ludothek und die dazu nötige Investition von knapp 400’000 Franken zur Annahme empfahlen, äusserten FDP und SVP, wie bereits im Vorfeld der gestern von 158 Stimmberechtigten besuchten Versammlung, Vorbehalte.

«Grundsätzlich unterstützt die FDP den Aufbau einer Ludothek», wie Kantonsrat Thomas Gander erklärte. Klar sei, dass die Räumlichkeiten für eine Ludothek sehr grosszügig dimensioniert seien. Der primäre Auftrag an die von der FDP gutgeheissene professionelle Leitung sei die Führung einer Ludothek. Die FDP stellte den Antrag, die einmaligen Kosten von knapp 274’000 Franken um 50’000 Franken zu senken.

Die SVP störte sich vor allem am ihrer Meinung nach unnötig teuren Ausbau, wie Hans-Jörg Villiger sagte. Eine Ludothek bereits jetzt so zu planen, damit dereinst Veranstaltungen durchgeführt werden können, sei zum aktuellen Zeitpunkt verfehlt.

Entsprechend auch die Aufforderung der Partei, den Fokus auf die Umsetzung des Auftrags zu legen und nicht darüber hinaus weitere Angebote mit zusätzlichem finanziellen Aufwand in die Vorlage zu packen. Beantragt hat sie analog zur FDP eine Reduktion um 50'000 Franken.

Aus der Gemeindeversammlung wurde beantragt, auf die Ludothek zu verzichten. Mit dem gesparten Geld solle jedes Kind in der Gemeinde Cham unterstützt werden. Der Antrag wurde abgelehnt.

Genehmigt wurden weiter die Rechnung 2021 und ein Kredit von rund 335'000 Franken für einen Studienauftrag der Arealentwicklung Pavatex Süd. Erheblich erklärt und als erledigt abgeschrieben wurden die Motion «flächendeckende Standorte von Defibrillatoren» sowie «Elektromobilität». Zum Schluss der Versammlung übergab die SVP eine Petition mit 1280 Unterschriften «Kein Bau für Kriegsflüchtlinge auf der Sportanlage Röhrliberg».