SC Cham gewinnt gegen Bavois.

Fussball Der SC Cham gewinnt nach einem harzigem Start gegen Bavois Ein verwandelter Penalty war der Dosenöffner des SC Cham zu einem klaren 4:1 Sieg im Auswärtsspiel gegen Bavois. Martin Mühlebach 04.10.2021, 05.00 Uhr

Marin Wiskemann (Mitte) – hier gegen den SC Brühl – erwirkte einen Elfmeter und erzielte das dritte Tor für den SC Cham.

In der 42. Spielminute erkämpfte Marin Wiskemann im Strafraum von Bavois den Ball. Der Chamer Stürmer zog entschlossen auf Torhüter Enrico los, der Wiskemann nur noch durch ein Foulspiel zu stoppen vermochte. Schiedsrichterin Grundbacher zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt und schickte den Keeper der Westschweizer mit der roten Karte vom Platz.

Lukas Riedmann liess sich diese Chance nicht entgehen. Er schoss Cham 1:0 in Front. Es war die Schlüsselszene der Promotion-League-Partie zwischen dem Gastgeber Bavois und dem SC Cham, der sich zuvor schwergetan hatte und kaum zusammenhängende Aktionen zu kreieren vermochte. Und da auch Bavois auf dem schwer bespielbaren Terrain mit der Ballbehandlung Mühe bekundete, entwickelte sich ein Spiel, das die wenigen 154 Zuschauer nicht von den Sitzen zu reissen vermochte.

Starke Leistung von Torhüter Marco Peterhans

Die Westschweizer tauchten zwar zweimal erfolgversprechend vor dem Chamer Torhüter Marco Peterhans auf, doch dieser war hellwach. Er parierte die Abschlussversuche von Alvarez und Qela im Stil eines absoluten Könners. Nach dem Seitenwechsel – mit einem Mann weniger auf dem Platz – vermochte Bavois kaum mehr offensive Akzente zu setzen. Die Westschweizer liessen die nötige Motivation vermissen, die nötig gewesen wäre, um die nun forsch angreifenden Gäste aus der Zentralschweiz zu bremsen.

Und als Nico Siegrist in der 59. Minute Cham 2:0 in Führung schoss, war schon mehr als nur die Vorentscheidung gefallen. Marin Wiskemann, der in der 42. Minute den Elfmeter herausgeholt hatte, erhöhte in der 72. Minute auf 3:0, ehe der kurz danach eingewechselte Sofian Domoraud in der 90. Spielminute zum 4:0 für den SC Cham einschoss. Dem Westschweizer Alvarez (92.) gelang aus der Sicht der Gastgeber der Ehrentreffer zum 1:4. Mit dem zweiten aufeinanderfolgenden Sieg innert einer Woche klettert Cham mit 14 Punkten aus neun Spielen auf den nach hinten beruhigenden 5. Tabellenrang vor.

Der Chamer Captain Fabio Niederhauser gesteht: «Wir starteten sehr schlecht und liessen in den Startminuten zwei grosse Abschlusschancen zu. Zu unserem Glück hielt unser Torhüter Marco Peterhans mit tollen Paraden im Spiel.» Der gegen den gegnerischen Keeper gepfiffene Elfmeter und der Platzverweis hätten seiner Mannschaft in die Karten gespielt.