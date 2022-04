Fussball Schon wieder: Der SC Cham gibt den möglichen Sieg gegen ein Topteam aus der Hand Kurz vor Schluss kassiert der Sportclub gegen Bellinzona das Gegentor zum 1:1 in der Promotion League. Raphael Biermayr 06.04.2022, 22.31 Uhr

Chams Torschütze Marin Wiskemann (in Rot) gegen Marko Basic. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 6. April 2022)

Abendspielen auf dem Chamer Eizmoos wohnt oft ein Zauber inne. Denkwürdige Aufholjagden und aberwitzige Spielverläufe sorgten in jüngerer Vergangenheit regelmässig für eine Cupspiel-Atmosphäre.

Im Match vom Mittwoch gegen Bellinzona kündigte sich bald nach der Pause Vergleichbares an. Die favorisierten Gäste hatten besser in die Partie gefunden – in Führung ging aber Cham. Marin Wiskemann erzielte vom Penaltypunkt das 1:0 und sein achtes Saisontor (55.).

Vorausgegangen war ein in zweifacher Hinsicht umstrittener Pfiff des Schiedsrichters Nico Gianforte. Er taxierte ein Einsteigen gegen Vornamensvetter Nico Siegrist einerseits als Foul und andererseits als Kontakt im Strafraum. Siegrist war bei seinem Fall der Strafraumgrenze sehr nah.

Revanche für den Herbst?

Diese Situation erinnerte an die erste Saisonpartie dieser zwei Teams. Die Tessiner erhielten im Herbst nach einem angeblichen Handspiel Hermanns einen Penalty zugesprochen, und der Chamer musste wegen der zweiten gelben Karte vom Platz. Bellinzona erzielte aus elf Metern den Ausgleichstreffer zum 1:1 und gewann schliesslich noch mit 2:1.

Und am Mittwoch? In einem harten Match hielt der Sportclub kämpferisch dagegen, brachte die 1:0-Führung aber dennoch nicht über die Zeit. Tommaso Centinaro gelang in der 89. Minute das Tor zum 1:1 durch einen herrlichen Schuss aus 20 Metern. Kurz zuvor hatte sein Teamkollege Belometti eine umstrittene rote Karte gesehen: Er gab Hermann, der sich fallen gelassen und gestenreich ein Foul eingefordert hatte, einen Klaps auf den Kopf.

Der sechste Platz ist verloren

Wie schon am letzten Samstag in Nyon (3:3) gab der Sportclub also trotz Führung gegen einen Aufstiegsfavoriten einen möglichen Sieg aus der Hand. Kommt dazu, dass das Remis die Chamer den sechsten Tabellenplatz kostete, der zur Teilnahme an der sogenannten Aufstiegsrunde sowie der ersten Hauptrunde im Cup berechtigt. Diesen hat nun der FC Bavois inne.

Um diesen Rang zurückzugewinnen, sind Siege gefordert. Am besten schon am Sonntag beim U21-Team der Young Boys in Bern (14.30 Uhr, Wankdorf).

Cham – Bellinzona 1:1 (0:0)

Eizmoos. – 555 Zuschauer. – SR Gianforte. – Tore: 55. Wiskemann 1:0 (Foulelfmeter). 89. Centinaro 1:1.

Cham: Von Arx; Bender (63. Follonier), Niederhauser, Bühler, Hermann; Siegrist (81. Hoxha), Loosli, Miranda, Rüedi (81. Wiss), Pauli (74. Röthlisberger); Wiskemann (74. Wicht).

Bellinzona: Klein; Miranda (56. Belometti), Delli Carri, Basic, Morgado (74. Edgar); Correia, Gianola (66. Peyeretti), Hamadi (56. Tia Chef), Centinaro, Souza; Samba.

Bemerkungen: Cham ohne Fäh, Riedmann, Thöni und Pasquarelli (alle verletzt). – Verwarnungen : 32. Miranda (B), 59. Miranda (C), 75. Niederhauser, 84. Centinaro (alle Foul). – Rot: 88. Belometti (Tätlichkeit).