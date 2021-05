Cham Hirsgarten steht Rudernachwuchs zwei Tage zur Verfügung Der Ruderclub Cham organisiert am 22. und 23. Mai die traditionelle Ruderregatta. Um die Wettkämpfe durchführen zu können, muss das Hirsgartenareal − coronabedingt − an diesem Wochenende für das Publikum gesperrt werden. 12.05.2021, 18.15 Uhr

Die Boote werden in Cham eingewassert. Dieses Jahr pandemiebedingt ohne Publikum. Bild: Andreas Busslinger/PD

(haz) Die 46. Nationale Ruderregatta in Cham kann nur unter speziellen Voraussetzungen stattfinden. Gemäss den Auflagen des Bundes betreffend Covid-19 dürfen an den Wettkämpfen hauptsächlich Jugendliche bis Jahrgang 2001 an den Start. Zudem muss der Anlass ohne Publikum ausgetragen werden. Um den lokalen Organisatoren des Ruderclubs Cham die Durchführung zu ermöglichen, wird deshalb laut Medienmitteilung der Gemeinde Cham das Hirsgartenareal von Samstag, 22. Mai, 8 Uhr, bis Sonntag, 23. Mai, 17 Uhr, für den Publikumsverkehr gesperrt.