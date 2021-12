Cham: In der Andreas-Klinik ist das 500. Baby zur Welt gekommen

Cham In der Andreas-Klinik ist das 500. Baby seit Jahresbeginn auf die Welt gekommen Am 17. Dezember erblickte in der Andreas-Klinik Hercules Poseidon das Licht der Welt. Bis zum Jahresende erwartet die Klinik damit über 500 Geburten. Zuletzt sind 2016 über 500 Babys in Cham zur Welt gekommen. 20.12.2021, 16.04 Uhr

Hercules Poseidon mit seiner Mutter (rechts) und der Hebamme der Andreas-Klinik Cham Zug. Bild: PD/babycute.ch

Um 8.28 Uhr am 17. Dezember durften sich die Eltern und das Team der Andreas-Klinik in Cham über die Geburt von Hercules Poseidon freuen. Er kam mit 4060 Gramm und einer Grösse von 52 Zentimeter auf die Welt. Das Neugeborene und die Mutter sind wohlauf, wie die Klinik mitteilt. Bis Ende des Jahres 2021 erwartet die Andreas-Klinik in Cham einen Geburtenrekord im Vergleich zu den Vorjahren. Zuletzt erblickten im Jahr 2016 über 500 Babys das Licht der Welt.

«Die kontinuierliche Steigerung innerhalb der letzten Jahre bestätigt, dass die Andreas-Klinik Cham Zug als Geburtsklinik in der Region Zug und Umgebung geschätzt wird», schreibt die Klinik. Als Grundversorgerin im Kanton Zug biete man werdenden Eltern eine familiäre Atmosphäre in einem persönlichen Rahmen. «Es ist uns ein grosses Anliegen, auf die individuellen Bedürfnisse und Erwartungen der werdenden Mutter und Eltern einzugehen. Die enge Betreuung steht bei uns an oberster Stelle», wird Ursula Thonhauser, Leiterin Geburtenabteilung, zitiert. (rh)