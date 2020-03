Künstlerin aus Tolouse stellt im Kunstkubus Cham aus Die Französin zeigt Kohlezeichnungen und Gouachen mit charakteristischen Motiven. 10.03.2020, 05.00 Uhr

Typisches Motiv von Claire-Noëlle Mouy. Bild: PD

(fae) Ab Ende Woche wird der kleine Ausstellungsraum an der Zugerstrasse mit Gouachen und Zeichnungen von Claire-Noëlle Mouy bespielt. Ein Markenzeichen der Malerin und Zeichnerin aus dem französischen Toulouse sind ausdrucksstarke Kohlezeichnungen mit Naturmotiven wie Gräsern und Halmen, prominent im Vordergrund inszeniert. Dahinter eröffnet sich die Landschaft, in deren Kontext die Hauptmotive eingebettet sind. Der Effekt ist eine eindrückliche Tiefenwirkung in zweiter Ebene.