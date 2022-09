Cham: Lastwagen streift Mauer – 200 Liter Diesel laufen aus

Cham Lastwagen streift Mauer – 200 Liter Diesel ausgelaufen Aus einem Treibstofftank eines Lastwagens ist Diesel ausgelaufen. Teile davon gelangten in die Kanalisation und von dort in die Lorze. 29.09.2022, 16.21 Uhr

Der Tank bei diesem Lastwagen wurde aufgerissen. Bild: Zuger Polizei (Cham, 29. September 2022)

Am Donnerstagmorgen kurz vor 10 Uhr hat am Allmendweg in der Gemeinde Cham ein Lastwagen eine Mauer gestreift, worauf sein Treibstofftank aufgeschlitzt wurde. In der Folge liefen rund 200 Liter Treibstoff aus. Teile davon gelangten in die Kanalisation und von dort in die Lorze.