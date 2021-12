Cham Gemeindeversammlung: Rege Diskussionen um den Konzessionsvertrag mit den Wasserwerken Zug 127 stimmberechtigte Chamer und Chamerinnen kamen am Montagabend im Lorzensaal zusammen. Bei Traktandum zwei wurden von verschiedenen Seiten anders lautende Anträge gestellt. Vanessa Varisco 13.12.2021, 23.00 Uhr

Grossen Gegenwind hatte der Chamer Gemeinderat am Montagabend kaum - nur beim zweiten Traktandum geriet man ins Diskutieren. Im Vorhinein gaben die Ortsparteien an, die meisten Anträge des Gemeinderates zu unterstützen. Mit Ausnahmen: An den neuen Konzessionsverträgen mit den Wasserwerken Zug äusserten verschiedene Parteien Kritik - und wiederholten jene an der Gemeindeversammlung im Lorzensaal.

Doch zuerst sagte Gemeinderat Drin Alaj (SP) einige einleitende Worte dazu und erklärte, dass derzeit in allen Zuger Gemeinden der Vertrag mit den WWZ neu vereinbart werden - in den meisten Gemeinden ist das an den vergangen Gemeindeversammlungen bereits geschehen.

Konkret stellte der Gemeinderat drei Anträge: Die Zustimmung zu den Konzessionsverträgen, die Rabatte auf die Gebühren von jeweils 50 Prozent auf Wasser und Elektrizität in der Gemeinde beizubehalten und neu eine Konzessionsgebühr von 5 Prozent auf die Gasnutzungsentgelte zu erheben.

Streichung mehrerer Anträge gefordert

Der letzte Vorschlag kam bei der SVP nicht gut an. Vorstandsmitglied Hansjörg Villiger erklärte, dass die Partei zwar dafür sei die ersten beide Anträge anzunehmen, aber nicht den Antrag 3. Wieso? Weil der Bund bereits 2008 «durch eine Lenkungsabgabe Anreize zum sparsamen Verbrauch» von fossilen Brennstoffen setze, die Gemeinde müsse nicht nachdoppeln, zeigte sich Villiger überzeugt. Vom Gemeinderat und Votanten wurde Villiger aber korrigiert: Lenkungsabgaben erhebe man auf CO 2 . «Das ist ein ganz falscher Antrag, wenn man etwas für die Energiewende tun will», störte sich ein Votant. Energie billiger zu machen, sei entgegen dem Trend.

Der Streichung des dritten Antrags stimmte Die Mitte zu. Stellvertretend für die Partei sagte Parteipräsident Matthias Zoller, dass man sich ebenfalls für die ersatzlose Streichung ausspreche - aus den bereits genannten Gründen. Ausserdem, wie Zollinger fand, solle die Lenkung zur umweltfreundlicheren Energievariante nicht negativ, sondern positiv erfolgen:

«Gas soll nicht teurer, sondern Strom billiger werden.»

Die Mitte ging allerdings noch weiter und beantragte bei Punkt zwei nicht nur 50 Prozent Rabatt, sondern 100. Oder anders ausgedrückt: Die Konzessionsgebühren sollten gestrichen werden. Schon im Vorhinein sagte der Parteipräsident: «Gebühren auf Vorrat zu erheben, ist nicht in unserem Sinn. Deshalb sind wir der Meinung, dass einerseits die Mindereinnahmen gut verkraftbar sind für die Einwohnergemeinde und andererseits am Ende des Tages die Bevölkerung mehr Geld im Portemonnaie hat.» Zollinger rechnete vor, dass die Gemeinde durch die Streichung der Erhebung rund 600'000 Franken Mindereinnahmen verzeichnen würde - gut vertretbar gemäss Zollinger.

100 Prozent Rabatt auf nicht fossile Gasanteile?

Christoph Dittli legte mit zwei weiteren Anträgen nach. Zum Antrag zwei des Gemeinderats beantragte er stattdessen: «Für Elektrizität, die für die Energiespeicherung benötigt wird, wird ein Rabatt von 100 Prozent gewährt.» Und zu Antrag 3 ergänzte er: Für die nicht fossilen Gasanteile (Biogase, Wasserstoff und synthetische Erdgasbestandteile) ist ein Rabatt von 100 Prozent auf die Konzessionsgebühr zu gewähren. Drin Alaj erklärte, dass die erste Ergänzung nach Rücksprache mit den WWZ technisch nicht umsetzbar sei.

Nach turbulenten Diskussionen ergab die Abstimmung Folgendes: Dem Konzessionsvertrag wurde zugestimmt. Gemäss dem Antrag vom Gemeinderat wurde der Rabatt jeweils auf 50 Prozent für Wasser und Elektrizität festgelegt. Ebenfalls wurden 5 Prozent Konzessionsgebühren auf Gasnutzungsentgelte genehmigt.