Das Ehepaar Jöri hat neu ein Bestattungsinstitut in Cham eröffnet

Cham Ehepaar eröffnet ein neues Bestattungsinstitut: «Menschen sollten mehr über den Tod sprechen und welche Vorstellungen sie für ihr Lebensende haben» Das Ehepaar Nicole und Toni Jöri haben am 1. September ihr Geschäft an der Sinserstrasse eröffnet. Nebst vielseitigen Urnen und Bestattungen bieten sie vor allem eine wertvolle Stütze für die Hinterbliebenen. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Ein sonniger Nachmittag im September an der Sinserstrasse 12 in Cham. Das Ehepaar Nicole und Toni Jöri hat sich in ihrem Geschäft zusammengesetzt, um Organisatorisches zu besprechen. Kaum ist der Espresso aus der Kaffeemaschine geflossen, klingelt das Geschäftstelefon des 56-Jährigen. Ein neuer Arbeitsauftrag. Die Pflegeverantwortliche eines Altersheimes kündigt einen Todesfall an. Nach kurzem Wortwechsel bezüglich Alter, Namen und Angehörigen stellt er Fragen zu Gewicht und Grösse, damit er und seine Frau sich richtig auf die Abholung vorbereiten können.

Toni und Nicole Jöri in ihrem Bestattungsinstitut Jöri und Partner Bestattungen GmbH in Cham. Bild: Stefan Kaiser (19. September 2022)

Nein, das Ehepaar betreibt kein Luxus-Fitnessstudio mit privatem Abholservice. Sie sind das neue Bestattungsinstitut Jöri und Partner Bestattungen GmbH. Durch die Angabe der Masse der verstorbenen Person können die beiden gleich den passenden Sarg für die Einbettung mitnehmen. Ein Sarg ist in der Schweiz Pflicht, egal, ob eine Erd- oder Feuerbestattung gewünscht wird.

«Das Gespräch mit den Angehörigen führen wir in unseren Büroräumlichkeiten oder bei ihnen zu Hause», erklärt die 55-jährige Nicole Jöri.

Vielseitiges Urnen- und Beisetzungsangebot

Viele Anrufe würden aus Pflegeheimen oder Spitälern kommen. Ansonsten erreichen sie Anrufe von Privatpersonen und der Polizei bei aussergewöhnlichen Todesfällen. Die in Hünenberg aufgewachsene Nicole Jöri zählt auf:«Unsere Arbeit dabei ist nicht nur, Verstorbene abzuholen, sie aufzubahren und ins Krematorium zu bringen. Unserem Team ist es ein grosses Bedürfnis, mit viel Feingefühl auf die Wünsche der Angehörigen einzugehen, sie in der Trauer zu entlasten und zu begleiten.» Weitere Bestattungsinstitute hat das Ehepaar im Kanton Luzern.

Bestattungsinstitute im Kanton Zug Ein weiteres und weitbekanntes Bestattungsinstitut im Kanton Zug ist Zimmermann Bestattungen GmbH. Das Institut bietet seit 1993 seine Dienste im Raum Zug, Cham und Steinhausen an. Die Mischler Bestattungen GmbH bietet seit 15 Jahren ihre Hilfe bei einem Trauerfall in Hünenberg, Baar, Cham, Menzingen, Neuheim, Oberägeri, Risch, Steinhausen, Unterägeri sowie Zug und Region an. Und die Rogenmoser Bestattungen aus Unterägeri begleitet als lokales Familienunternehmen Angehörige in der Stunde des Abschieds seit mehr als 40 Jahren. Das Einzugsgebiet des Bestattungsunternehmens liegt hauptsächlich im Raum Baar, Oberägeri, Unterägeri, Neuheim und Allenwinden. Auf Absprache sind weitere Umkreise möglich. (tn)

Nachdem die Bestattungsart geklärt ist - die Mehrheit der Kunden entscheidet sich hierbei für eine Kremation - gilt es, eine passende Urne auszusuchen. «Die Kremation ist schon aus allgemeinen Platzgründen die gängigere Wahl, aber auch weil man für die Ausführung einer Erdbestattung vom Gesetz her lediglich vier Tage Zeit hat», so der im Kanton Luzern geborene Toni Jöri weiter. In der heutigen Zeit seien vier Tage sehr knapp. Vor allem, da nahe Familienangehörige oft auch im Ausland leben.

Die Auswahl an Urnen ist sehr gross. Bild: Stefan Kaiser (19. September 2022)

Die Auswahl an möglichen Urnen ist vielseitig: «Möglich sind beispielsweise biologische Urnen, die mit einem Samen in die Erde gesetzt werden, aus dem ein Baum wächst», führt Nicole Jöri aus. Eine Wasserurne kann in einem Gewässer verabschiedet werden und zersetzt sich dann langsam.

Die Preise der Urnen variieren zwischen einfacheren Modellen für 95 Franken bis hin zu aufwendigeren Modellen für 1200 Franken. Im Bild ist ein aufwendiges Tonmodell mit Herz. Bild: Stefan Kaiser (19. September 2022)

«Ebenfalls kann man die Urne oder nur die Asche im eigenen Garten beisetzten. Da die Asche etwas Natürliches ist, kann man sie in der Schweiz beliebig in Flüssen, Seen, Wäldern oder Bergen verstreuen», weiss der gelernte Schreiner Toni Jöri. Er arbeitet seit 40 Jahren als Bestatter. Seine Frau ist über ihn zu dem Beruf gekommen und hat den eidgenössischen Fachausweis als Bestatterin erworben.

«Wir hatten auch schon ein paar spezielle Wünsche»

Die Jöris und zwei Mitarbeiterinnen versuchen, die Angehörigen bei der Einbettung einer verstorbenen Person zu Hause zu integrieren. «Die Verstorbenen sind nicht unhygienisch. Angehörige können daher gerne beim Anziehen und der Pflege mithelfen. Das hilft beim Trauerprozess», sagt Nicole Jöri. Man kann auch kleine Andenken, Maskottchen, Briefe, Fotos oder Zeichnungen in den Sarg beilegen. Sie werden bei der Kremation oder der Erdbestattung nicht entfernt.

Einen Teil der Asche kann man in geschnitzten Holzblumen, Kerzenständern, Herzen oder anderen kunstartigen Gegenständen beispielsweise zu Hause zur Erinnerung aufbewahren. Bild: Stefan Kaiser (19. September 2022)

«Wir hatten auch schon ein paar spezielle Wünsche. Beispielsweise wollte jemand eine Guetzlibüchse als Urne verwenden, die Asche der verstorbenen Katze mitkremieren oder den Ehemann in der Unterwäsche in den Sarg einbetten, da er zu Lebzeiten zu Hause am liebsten in der Unterwäsche verweilte», erzählt Nicole Jöri. Es sei ihnen wichtig, dass der letzte Wunsch der verstorbenen Person und deren Angehörigen erfüllt werden könne.

Das Bestatterehepaar möchte die Menschen gerne darauf sensibilisieren, zu Lebzeiten über den eigenen Tod zu sprechen und welche Vorstellungen man für sein Lebensende hat. «Ebenfalls bieten wir Bestattungsvorsorgen und Anordnungen an, wobei die Kunden bereits minutiös ihren Abschied von Blumengesteck und Todesanzeige über Kirchenwahl und Traueressen bis hin zu der Deaktivierung von Konten der sozialen Medien planen können», so Nicole Jöri weiter.

Alle zwei Jahre wird die Vorsorge oder Anordnung besprochen und somit auf dem neusten Stand gehalten. «Diese Vorsorgen sind auch für die Trauernden eine wertvolle Stütze. Wir sind auch rund um die Uhr für alle Anliegen erreichbar», versichert Nicole Jöri.

Weitere Informationen unter www.joeriundpartner.ch oder am 24-Stunden-Telefon 041 780 20 80.

