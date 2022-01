Cham: Brand wegen nicht ausgekühlter Asche – keine Verletzten

Cham Nicht ausgekühlte Asche führt zu Brand in der Sonneggstrasse Fünf Personen wurden auf Rauchgasvergiftungen untersucht. Die Wohnung ist nicht mehr nutzbar. 20.01.2022, 12.25 Uhr

Die Feuerwehr war mit einem grossen Aufgebot in der Sonneggstrasse in Cham. Bild: PD (19. Januar 2022)

Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr sind bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei mehrere Meldungen eingegangen, dass eine Wohnung an der Sonneggstrasse in Cham brenne. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Bewohner in der Wohnung.