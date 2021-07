Cham hat jetzt einen Parkranger

Pilotprojekt Jetzt sorgt ein Parkranger für Ordnung in den Chamer Grünanlagen Es ist vorerst ein Versuch: Viermal die Woche dreht Urs Camenzind seine Runden durch die gemeindlichen Erholungsräume, wo er zum Rechten sieht. Der Chamer ist optimistisch, dass dieses Modell Zukunft hat. Andreas Faessler 24.07.2021, 05.00 Uhr

Seit Anfang Juli patrouilliert Urs Camenzind (55) viermal wöchentlich durch die Chamer Grünanlagen. Bild: Stefan Kaiser (22. Juli 2021)

Seit Anfang Juli trifft man ihn in den öffentlichen Grünanlagen Chams, in Wald und Landwirtschaftsgebieten an – ein braunes Shirt oder Hemd tragend, Fernglas sowie Ausweis umgehängt, auf dem Kopf ein braunes Baseballcap mit der Aufschrift «Ranger». Urs Camenzind ist an vier Tagen in der Woche, wenn es nicht grad Katzen hagelt, während zweier Stunden in der Gemeinde unterwegs – da, wo die Bevölkerung Rekreation sucht, ausspannt, frische Luft schnappt. Hier herrschen Regeln, hier schaut er zum Rechten. Der 55-jährige Chamer ist der erste offizielle Parkranger vor Ort. Die Gemeinde Cham will mit diesem Pilotprojekt ein Zeichen setzen, denn wo die Zivilisation immer dichter wird und die Freiräume entsprechend intensiver beansprucht werden, ist es umso wichtiger, dass die Menschen auf Natur und Umwelt Acht geben.

Am vergangenen Donnerstagnachmittag war Urs Camenzind wieder auf Tour. Kaum vor Ort die ersten Verstösse: Eine ganze Familie mit Kind und Kegel radelt auf dem Kiesweg in den Villettepark hinein – vorbei am Fahrrad-Fahrverbotsschild. Camenzind spricht die Familie an, bittet sie, vom Rad zu steigen, und weist sie freundlich auf das Fahrverbot innerhalb des Parks hin. «Das ist hier die häufigste Art von Verstoss», sagt Urs Camenzind. «Fast ebenso oft kommt es vor, dass Leute ihre Hunde nicht an der Leine führen.»

Es ist eine seiner zentralen Aufgaben, Parkgänger auf die geltenden Regeln hinzuweisen. «Viele kennen diese nicht», weiss er. Obschon an den Parkeingängen entsprechende Schilder unmissverständlich darauf hinweisen, dass es in der Anlage verboten ist, zu picknicken, zu campieren oder Spiel und Sport zu treiben. Auch Sonnenbaden und Schwimmen ist im Villettepark nicht gestattet.

Allfällige Folgen vor Augen geführt

Es ist weder des Rangers Absicht noch Aufgabe, die Leute zu schelten und zu büssen – für Letzteres wäre er vom Gesetz her gar nicht erst befugt. «Vielmehr geht es darum, sie für die geltenden Regeln zu sensibilisieren», so Camenzind. Und wie bringt er Fehlbare zur Einsicht? «Oft ist es wenig zielführend, wenn ich einfach sage, was der jeweilige Verstoss für Bussen nach sich ziehen würde. Wirksamer ist zu erwähnen, welche Folgen ihr Fehlverhalten für die Natur haben könnte. Dann sind die Leute oft erstaunt und können den Ernst der entsprechenden Vorschrift bewusster einschätzen.»

Auf seinen Runden durch die Parks ist Aufmerksamkeit das A und O. Bild: Stefan Kaiser (22. Juli 2021)

Wenn ein unbewaffneter Ranger die Parkbesucher auf allfälliges Fehlverhalten hinweist, nähmen die Leute dies ganz anders auf, als wenn beispielsweise eine Polizeistreife diese Aufgabe übernehme, ist Camenzind überzeugt. Von einem Ranger mag vorderhand eine weniger strenge Autorität ausgehen als beispielsweise von der Polizei. Dennoch seien seine Ermahnungen in den meisten Fällen zielführend, zumal er stets mit Freundlichkeit und einer gesunden Portion Humor mit den Leuten kommuniziert. Camenzind verfügt als Security-Mann auf Freelance-Basis, als einstiger Personen- und Objektschützer sowie Erwachsenenbildner und Sporttherapeut über einen reichen Erfahrungsschatz im Umgang mit Menschen.

«Es braucht ein Gespür, wie man den Leuten begegnet, wo es Aggressionspotenzial gibt, wo man deeskalierend auftreten muss.»

Da seien eine dicke Haut, Geduld, ein selbstsicheres Auftreten genauso wie eine innere Sicherheit unablässig. «Sollte sich jemand trotz allem weigern, einer Aufforderung nachzukommen, so setze ich der Person eine Frist. Fruchtet dies immer noch nicht, wird die Polizei gerufen.» Um Leute, die den Villettepark wider besseres Wissen als Ort zum Sonnenbaden oder für Spiel und Sport benutzen, hat sich die Gemeinde etwas Sympathisches einfallen lassen: Einhergehend mit der Bitte, ihre Aktivitäten in den angrenzenden Hirsgarten zu verlegen, wo es erlaubt ist, händigt Urs Camenzind den Leuten eine ansprechend gestaltete Hinweiskarte mit den geltenden Regeln aus. Und vielleicht hält die eine oder andere Karte sogar eine kleine Belohnung für die Einsicht bereit...

Aufmerksam bewegt sich Urs Camenzind durch den Park, grüsst die Leute, sein Blick schweift durch die Anlage. Er zieht sich einen Handschuh über und hebt ein Papiertaschentuch vom Boden auf. Auch das gehört zur Aufgabenpalette des Parkrangers. Spannender als das Einsammeln von Müll und wohl erfreulicher als Ermahnungen ist die Umweltbildung. Als Ranger hat und braucht Camenzind profunde Kenntnis der lokalen Flora und Fauna sowie diverser Mechanismen im Naturraum.

«Die Leute kommen mit allerlei Fragen über die Umwelt auf mich zu»

sagt Camenzind, der seit März 2021 auch am Hallwilersee in einem ähnlichen Pensum wie in Cham als Parkranger unterwegs ist. «Und wenn ich mal etwas nicht beantworten kann, dann versuche ich, es herauszufinden» – er deutet auf sein Smartphone.

Oft muss Urs Camenzind die Leute auf die geltenden Regeln hinweisen – obwohl diese an den Eingängen zur Villette deutlich kommuniziert sind. Bild: Stefan Kaiser (22. Juli 2021)

Für den Job prädestiniert

Der Chamer ist ein durch und durch naturverbundener Mensch, war einst Forstwart beim Amt für Wald und Wild mit Zusatzausbildung zum Gärtner. Ausserdem absolviert er derzeit einen entsprechenden Lehrgang beim Verein Swiss Rangers. Dies alles sowie seine Ortskundigkeit und die Erfahrung im Umgang mit Menschen waren für die Gemeinde Cham die idealen Voraussetzungen für den neu geschaffenen Ranger-Posten. Gemeinderat Drin Alaj, Vorsteher Verkehr und Sicherheit, sagt:

«Er war geradezu prädestiniert für diese Aufgabe, die viel Kommunikationsgeschick und Fingerspitzengefühl erfordert»

Alaj ist überzeugt, dass der neue Ranger durch den offenen Dialog auf grosse Akzeptanz stossen und als Ansprechpartner zu Naturfragen eine Bereicherung für die Besucherinnen und Besucher der Chamer Grünanlagen sein wird.

Das Pilotprojekt dauert vorerst bis Ende Jahr. Dann will die Gemeinde Bilanz ziehen, ob das Gleichgewicht zwischen Erholungssuchenden sowie Natur, Ruhe und Ordnung hat verbessert werden können. Urs Camenzind ist zuversichtlich: «Der Druck auf die Natur wird immer grösser. Dieses Modell könnte deshalb Zukunft haben.» Es wäre ihm nur recht – schon vor Jahren hatte Camenzind den Wunsch, Parkranger zu werden, bewarb sich gar in Kanada auf offene Stellen – auch wenn das aufgrund Formalitäten nicht geklappt hat. Jetzt kann er in Cham seinen Traum verwirklichen.

Er zieht von dannen, dreht noch einmal die Runde in der Villette, wird danach im Hirsgarten sowie beim Strandbad nach dem Rechten sehen. Schliesslich führt in seine Tour noch flussabwärts in den Lorzenpark. Dann sind die zwei Stunden auch schon wieder vorbei.