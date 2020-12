Cham Philipp Rüber wird neuer Leiter der Abteilung Planung und Hochbau Der 51-Jährige tritt ab März die Nachfolge von Erich Staub an, der frühzeitig in Pension gehen wird. 14.12.2020, 05.00 Uhr

Philipp Rüber. Bild: PD

(bier) Der Gemeinderat hat Philipp Rüber zum neuen Abteilungsleiter Planung und Hochbau gewählt. Der 51-Jährige beginnt seine Anstellung einer gemeindlichen Mitteilung zufolge am 1. März 2021 und tritt die Nachfolge von Erich Staub an, der nach 20 Jahren in dieser Funktion frühzeitig in Pension gehen wird.