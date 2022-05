Cham Pilotprojekt ist geglückt: Recyclingstationen im Hirsgarten sind ein Erfolg Vor einem Jahr hat die Einwohnergemeinde Cham zwei Recyclingstationen anstelle der herkömmlichen Abfalleimer beim Hirsgarten angebracht. Der Versuch war durchwegs positiv, sodass nun die Abfalleimer beim Hirsgarten-Areal durch vier weitere Recyclingstationen ersetzt wurden. 03.05.2022, 11.26 Uhr

Die Werkhof-Mitarbeiter der Einwohnergemeinde Cham haben die vier weiteren Recyclingstationen rund ums Hirsgarten-Areal montiert. Bild: PD

Was vor einem Jahr als Test mit zwei Recyclinganlangen an den Ein-/Ausgängen beim Chamer Hirsgarten begann, wird nun auf das ganze Areal ausgeweitet. Rund um die Hirsgarten-Wiese wurden durch den Werkhof Cham vier weitere Recyclingstationen aufgestellt, wo die Besucherinnen und Besucher Glas, Pet-Getränkeflaschen und Aluminiumdosen separat entsorgen können. Die herkömmlichen Abfallbehälter wurden entfernt.

«Wir freuen uns sehr über die positive Bilanz. Einerseits wurde der Güsel vorbildlich in den Stationen nach den entsprechenden Wertstoffen entsorgt, andererseits haben wir aus der Bevölkerung viele positive Rückmeldungen erhalten», wird Roger von Ah, Bereichsleiter Werkhof der Gemeinde Cham, in einer Mitteilung zitiert. In den ersten drei Monaten der Testphase konnten bei den zwei Recyclingstationen 64,5 Kilogramm Pet, 64,2 Kilogramm Aluminium und 264 Kilogramm Glas gesammelt werden. Die Standorte beim Hirsgarten-Areal sind zurzeit provisorisch, je nach Entwicklung des Litterings können die Stationen noch umplatziert werden. (rh)