Cham sagt verschiedene Anlässe ab Da die Corona-Pandemie weiterhin einen grossen Einfluss auf das Durchführen von Veranstaltungen hat, hat sich die Einwohnergemeinde Cham dazu entschieden, einen Grossteil der eigenen Veranstaltungen für dieses Jahr abzusagen. 13.08.2020, 12.00 Uhr

(haz) Auch der Spätsommer ist geprägt von den Auswirkungen des Coronavirus und hat weiterhin Einfluss auf das Gemeindeleben in Cham. Durch die unsichere Lage bzw. hohen Anforderungen bezüglich Schutzkonzepten für das Durchführen von Veranstaltungen haben sich der Gemeinderat und die Geschäftsleitung der Einwohnergemeinde Cham entschieden, einen Grossteil der Anlässe für dieses Jahr abzusagen, wie die Einwohnergemeinde Cham meldet.

Im vergangenen Jahr erhielt der ehemalige Radprofi Grégory Rast den Chamer Bären aus Bronze vor viel Publikum. Heuer findet die Ehrung der «CHAMpions» covidbedingt im kleinen Rahmen statt. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 5. Juni 2019)

Betroffen von diesem Entscheid sind der «CHAMpion 2020» (Mittwoch, 2. September), der Wirtschaftslunch 2020 (Mittwoch, 23. September) sowie der Neuzuzügerempfang (Dienstag, 29. September).

«Wir bedauern es sehr, dass wir diese Anlässe, die bereits grosse Tradition haben und vielen eine Freude bereiten, absagen müssen».

lässt sich Georges Helfenstein, Gemeindepräsident der Einwohnergemeinde Cham in der Medienmitteilung zitieren. Alle drei Anlässe hätten jedoch gemäss den aktuellen Schutzmassnahmen nicht so würdig durchgeführt werden können, wie geplant.

Ehrung im kleinen Rahmen

Die Gewinnerinnen und Gewinner des «CHAMpions 2020» gehen aber nicht leer aus, sondern werden im kleinen, persönlichen Rahmen geehrt. Der Gemeinderat wird dabei allen persönlich seine Glückwünsche aussprechen. Den bronzenen Bären erhalten dieses Jahr Pirmin Reichmuth in der Kategorie Sport, die Apotheke Anklin in der Kategorie Wirtschaft, der Kunstkubus Cham in der Kategorie Kultur und Luzia Schicker in der Kategorie Soziales. Die Einwohnergemeinde Cham gratuliert den Gewinnerinnen und Gewinnern des «CHAMpions 2020» ganz herzlich. Die Chamer Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger erhalten als Willkommensgeschenk eine kleine Aufmerksamkeit, wenn sie bei der Einwohnergemeinde im Mandelhof vorbeischauen.

Stand heute wird die Gemeindeversammlung vom Montag, 14. September, stattfinden. Dazu wurde ein eigenes Schutzkonzept erstellt, welches zusammen mit den GV-Vorlagen an die Bevölkerung versendet wird. Ebenfalls stattfinden werden unter Vorkehrung der nötigen Schutzmassnahmen die Ergebniskonferenz zum Raumentwicklungskonzept REK am Dienstag, 1. September, sowie die Jungbürgerinnen- und Jungbürgerfeier am Freitag, 28. August.