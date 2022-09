Cham Sanierung Untermühlestrasse in Cham: Start der zweiten Etappe Bei der Untermühlestrasse in Cham starten ab kommender Woche die Arbeiten der zweiten Sanierungsetappe. Betroffen ist der Abschnitt ab Langacker, Kreuzung Knonauerstrasse bis zur Lorzenbrücke / Abzweiger ARA und Zivilschutzanlage. Aufgrund der Sanierung kommt es zu kleineren Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmenden. 22.09.2022, 15.47 Uhr

Die Untermühlestrasse in Cham ist sanierungsbedürftig und muss erneuert werden. Die erforderlichen Arbeiten dafür erfolgen in zwei Etappen. Die erste Etappe von der Sinserstrasse bis zur Lorzenbrücke wurde bereits ausgeführt. Nun startet laut Medienmitteilung der Einwohnergemeinde Cham die Sanierung der zweiten Etappe, d.h. des Abschnitts von der Lorzenbrücke bis zur Kreuzung Knonauerstrasse. Die Sanierungsmassnahmen beginnen am 26. September 2022 und dauern bis voraussichtlich Ende Jahr.