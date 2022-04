SC Cham siegen bei den Young Boys U21 mit 3:2.

Fussball Der SC Cham sichert sich Big Points Die Ennetseer siegen bei den Young Boys U21 mit 3:2 und bleiben Kandidat für die Aufstiegsrunde der Top 6. Michael Wyss 10.04.2022, 18.42 Uhr

Der SC Cham bleibt Kandidat für die Aufstiegsrunde in der Promotion League nach dem Sieg gegen YB U21 mit 3:2.

Im Bild der SC Cham gegen den FC Zürich II letztes Jahr. Christian Herbert Hildebrand (21. August 2021)

Cham (Promotion League), welches zuletzt acht Mal nicht mehr verlor, war gestern Nachmittag beim U21 Nachwuchs der Young Boys gefordert. Punkte mussten beim im Mittelfeld etablierten Gegner am 27. Spieltag her, denn die Ennetseer verloren zuletzt den sechsten Rang (Aufstiegsrunde) an Bavois, welches überraschend Aufstiegsanwärter Nyon am Vortag 4:2 besiegte und noch ein Spiel weniger ausgetragen hat als die Ennetseer.