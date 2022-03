Cham SVP stellt Fragen zur Verkehrssituation auf der Sinserstrasse Der Chamer Gemeinderat soll sich für Lösungen einsetzen, um die Verkehrsbelastung zwischen Lindencham und Hagendorn zu mindern, fordert die Ortspartei. 11.03.2022, 16.08 Uhr

Die SVP Cham hat eine Interpellation zur Verkehrssituation auf der Sinserstrasse eingereicht. Konkret geht es um den Abschnitt ab der Autobahnauffahrt Lindencham bis zur Dorfstrasse Hagendorn. Die Strecke sei vor allem in den Morgen- und Abendstunden stark belastet, teilt die Partei mit. «Ein Einmünden von der Dorfstrasse in Hagendorn oder der Untermühlestrasse in Lindencham wird immer schwieriger.» Von der betroffenen Bevölkerung sei man vermehrt auf das Problem angesprochen worden. Man sei sich bewusst, dass es sich bei diesem Abschnitt um eine Kantonsstrasse handelt und somit die Zuständigkeit beim Kanton liegt. «Die Interpellanten glauben jedoch nicht, dass dies dem Gemeinderat nicht bekannt ist.»