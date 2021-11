Teure Verwechslung: Auto prallt in Restaurant in Cham

Cham Teure Verwechslung: Auto prallt in Restaurant Bahnhof Beim Parkieren hat eine Fahrzeuglenkerin das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. Ihr Auto prallte in ein Verkehrssignal und in eine Mauer. Die Lenkerin musste zur Kontrolle ins Spital eingeliefert werden. 03.11.2021, 09.00 Uhr

Das Auto stoppt beim Restaurant Bahnhof. Bild: Zuger Polizei (Cham, 2. November 2021)

Der Unfall ereignete sich am 2. November, kurz vor 16 Uhr, beim Bahnhof Cham. Laut einer Polizeimeldung verwechselte Eine 61-jährige Lenkerin beim Parkieren das Gas- mit dem Bremspedal, worauf das Auto vorwärts in ein Verkehrssignal und anschliessend in eine Mauer des Restaurants Bahnhof prallte.