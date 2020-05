Cham: Über 200 Liter Öl in die Lorze geflossen Aus einem umgekippten Transformator sind über 200 Liter Öl in die Lorze geflossen. Durch die Feuerwehr wurden mehrere Ölwehrmassnahmen eingeleitet. Tiere kamen keine zu Schaden. 06.05.2020, 09.13 Uhr

Das in die Lorze geflossene Öl wurde abgesaugt. Bild: Zuger Polizei

(mua) Am Dienstagnachmittag, 5. Mai, ist auf dem Areal der alten Papierfabrik in der Gemeinde Cham ein Transformator umgekippt, der auf einem Europalette stand. In der Folge sind zwischen 200 und 250 Liter Öl aus dem Gerät in die Kanalisation und von dort weiter in die Lorze geflossen, teilen die Zuger Strafverfolgungsbehörden mit. Die Bauarbeiter, die den Vorfall um 16.45 Uhr feststellten, reagierten umgehend, alarmierten die Feuerwehr und trafen erste Ölwehrmassnahmen.