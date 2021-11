Regiofussball SC Cham und Zug 94 sind gefordert Die Fussballer aus Cham treten am Samstag gegen den Basler Nachwuchs an. Dem Schlusslicht Zug 94 steht hingegen ein schwieriges Auswärtsspiel bevor. 11.11.2021, 19.30 Uhr

Die Chamer (Promotion League) werden nach dem Punktgewinn gegen Biel mit Zuversicht in die Nordwestschweiz reisen. Das Team von Trainer Roland Schwegler gastiert am Samstag (15:30, Sportanlagen St.Jakob) beim Basler Nachwuchs. Dieser Gegner – trainiert von Marco Schällibaum und drei Punkte vor den Chamern in der Tabelle liegend – wird gegen Ennetseer eine Reaktion zeigen. Zuletzt kassierten die Basler eine 0:6-Klatsche bei YF Juventus Zürich. Auch Cham (12. Rang; 15 Punkte) muss punkten im Kampf um den direkten Ligaerhalt (12. Rang). Die Teams auf Rang 13 bis 16 (Abstiegsrunde) lauern.