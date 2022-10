Cham Unfall auf der Autobahn: Verkehrsteiler, Leitplanken und eine Signaltafel gerammt Eine Autofahrerin ist von der Fahrbahn geraten, in einen Verkehrsteiler sowie diverse Leitplankenelemente geprallt. Die Lenkerin wurde verletzt ins Spital eingeliefert. Ein mitfahrendes Kind blieb unverletzt. 20.10.2022, 09.45 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag, 19. Oktober, um 15 Uhr, auf der Autobahn A14. Dies geht aus einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden hervor.

Due Unfallstelle auf der Autobahn A14. Bild: Zuger Polizei

Eine 48-jährige Fahrzeuglenkerin fuhr von der Blegikurve kommend in Richtung Baar. Aus noch unbekannten Gründen kam sie bei der Ausfahrt Steinhausen/Zug von der Fahrbahn ab, prallte in einen Verkehrsteiler, anschliessend in eine Signaltafel sowie in diverse Leitplankenelemente. Schliesslich kam das Auto auf der dortigen Grünfläche zum Stillstand.

Die Unfallverursacherin wurde verletzt und durch den Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert. Ihre 10-jährige Tochter, die sich ebenfalls im Fahrzeug befand, blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. (haz)