Chamer Designerin verkauft Berberteppiche in die ganze Welt

Cham Von der Headhunterin zur Teppichdesignerin: Diese Chamerin verkauft traditionelles Berberhandwerk in die ganze Welt Die Teppiche der gebürtigen Marokkanerin werden in marokkanischen Bergdörfern von Berberfrauen geknüpft, die das uralte Handwerk beherrschen. Ihr ist dabei besonders wichtig, die Frauen in ihren gesellschaftlichen Rollen zu würdigen. Linda Leuenberger 14.10.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Khalida Ait Si Brahim in ihrem Showroom auf dem Teppich «Warda» – ihrer ersten Kreation. Bild: Maria Schmid (Cham, 11. Oktober 2021)

«In meinem Job als Headhunterin in einem grossen Pariser Unternehmen befand ich mich ständig unter Männern», sagt Khalida Ait Si Brahim. «Ich habe das Arbeiten und Zusammensein mit Frauen vermisst.» Khalida bietet gleich das Du an, als sie unsere Zeitung in ihrem Showroom in Cham empfängt, wie sie es auch bei ihrer Kundschaft pflegt. In einem schmucklosen alten Industriegebäude hat sich die 40-Jährige auf 400 Quadratmetern eine gemütliche Oase geschaffen. «My Moroccan Rug» heisst ihr Unternehmen. Sie serviert französischen Tee aus farbigen Blechdosen, räumt Pinsel, Wolle und Skizzen von ihrem Arbeitstisch und beginnt in sauberem Englisch zu erzählen.

«Ich war vier Jahre alt, als meine Eltern mit uns fünf Kindern von Marokko nach Frankreich auswanderten. Wären wir damals in unserem Berberdorf geblieben, wäre ich eine der Weberinnen geworden, die ich heute beschäftige.» Vor sieben Jahren sind Khalida und ihr Mann – ebenfalls ein Berber, den sie in Frankreich kennen lernte – mit ihrem ersten Kind von Paris nach Zug gezogen. Zug schien dem Paar als der geeignetere Ort, eine Familie zu gründen. Sie bekamen zwei weitere Kinder.

Was sind Berber? Als Berber werden die indigenen Völker der nordafrikanischen Länder wie Marokko, Algerien oder Tunesien bezeichnet. Ihre Sprache und Kultur unterscheiden sich von jenen der arabischen Mehrheitsgesellschaft. Berbervölker sind meist in bergigen Regionen angesiedelt. Die Weberinnen, die Khalida Ait Si Brahims Teppiche knüpfen, stammen wie sie aus marokkanischen Berberdörfern im Mittleren Atlasgebirge. Die verwendete Schafwolle kommt aus M'rirt, einer für ihre Wollqualität bekannten Stadt in Zentralmarokko, deren Einwohnerinnen und Einwohner grösstenteils berberischer Abstammung sind. Berbervölker sind bekannt für ihr traditionelles Handwerk, so beispielsweise für die Berberteppiche.

«Ich finde, in der Schweiz werden Mütter und ihre Anstrengungen nicht genügend wertgeschätzt. Dasselbe beobachte ich in Marokko: Frauen arbeiten unermüdlich, erziehen die Kinder und schauen überall zum Rechten, aber gewürdigt wird ihre Arbeit nicht.» Frauen würden sich auch kaum getrauen, zu sagen, dass sie erschöpft seien. «Ich finde es okay, wenn man eine Pause braucht», sagt Khalida. Nach ein paar Jahren als Familienfrau sehnte sie sich nach einer kreativen Auszeit.

Khalida Ait Si Brahim.

«Ich brauchte einen Ort ausserhalb der Familie, wo ich für mich existieren konnte.»

Sie liess sich in einer Zuger Schreinerei weiterbilden und gründete eine Werkstatt, wo sie alte Möbel aufarbeitete und Workshops für Frauen gab. In Zug gebe es viele Expat-Frauen, die wie Khalida ihren Ehemännern hierhin gefolgt seien und sich nun nicht in reiner Familienarbeit verlieren möchten. Mit solchen gleichgesinnten Frauen umgibt sich Khalida gerne: «Schwesterlichkeit hat für mich einen grossen Stellenwert erhalten.»

Traditionelle Teppiche neu interpretiert

Mit der Werkstatt ist Khalida auf den Geschmack des Interior Designs gekommen. Und sie nutzte die Gelegenheit, um ihr Schaffen in der Schweiz mit ihren Wurzeln in Marokko zu verbinden. Zuerst versuchte sie sich im Töpfern, fand ihre Leidenschaft dann aber in den traditionellen Berberteppichen und deren Neuinterpretation. Seit nunmehr zwei Jahren kreiert sie nebst klassischen und modernen Varianten auch massgefertigte Teppichsujets, wobei letztere bis zu 5000 Franken kosten. Vor allem die Individualanfertigungen laufen gut, so Khalida. «In diesen Fällen verabrede ich mich mit meinen Kundinnen und Kunden bei sich zu Hause oder via Videochat und berate sie zu Farbe, Form und Muster des Teppichs.»

Hier kann Khalida Ait Si Brahim kreativ sein. Bild: Maria Schmid (Cham, 11. Oktober 2021)

Khalida fertigt jeweils zwei bis vier Skizzen, die sie ihrer Kundschaft vorstellt. Sobald sich diese für eine Variante entschieden haben, übermittelt sie die Bestellung nach Marokko. Von da an dauert es etwa sechs Wochen, bis der Teppich fertig ist. «Es kann allerdings zu kulturell bedingten Verzögerungen kommen», sagt Khalida. «Wenn in einem der Berberdörfer jemand heiratet oder stirbt, feiert oder trauert das ganze Dorf für mehrere Tage.»

Eine Skizze mit dem traditionell berberischen Diamant-Muster. Bild: Maria Schmid (Cham, 11. Oktober 2021)

Mittlerweile weben über 50 Berberfrauen die Teppiche, die Khalida an ihre Kundschaft in die Schweiz, die Vereinigten Staaten, nach Frankreich, Italien oder Australien verschickt. An einem zwei mal drei Meter grossen Teppich arbeiten bis zu drei Frauen gemeinsam. Wenn es schnell gehen muss, nehmen sich auch mal acht Weberinnen einem einzigen Teppich an.

An solchen zwei mal drei Meter grossen Teppichen arbeiten bis zu drei Frauen sechs Wochen lang. Bild: Maria Schmid (Cham, 11. Oktober 2021)

Die Frauen sind in kleinen Genossenschaften organisiert, können aber auch von zu Hause aus arbeiten. Und sie verdienen ein festes Gehalt von umgerechnet etwa 400 Euro im Monat. In Marokko liegt der Mindestlohn bei ungefähr 3000 marokkanischen Dirham, also bei weniger als 300 Euro. Khalida:

«Es bedeutet mir viel, mit den Berberfrauen zusammenzuarbeiten und sie so in ihren Rollen als Frauen und Mütter zu unterstützen und zu würdigen.»

Ebenso arbeitet Khalida daran, einen Teil der Erlöse aus ihren Teppichverkäufen an eine wohltätige Organisation zu spenden: An das Kinderdorf Dar Bouidar am Fusse des Hohen Atlas, wo verlassene uneheliche Kinder Zuflucht finden. Ende November findet zudem ein Weihnachtsverkauf in ihrem Showroom statt, dessen Erlöse auch zu einem Teil in die Wohlfahrt fliessen sollen. «Ich bin in der glücklichen Position, hier leben zu dürfen», sagt Khalida. «Ich habe genug – darum möchte ich geben.»

Mehr Infos zu Khalida Ait Si Brahims Teppichen finden Sie unter my-moroccan-rug.com.