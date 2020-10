Interview Cham vor Bundesgerichtsfall wegen Kiesabbau – jetzt spricht der Gemeindepräsident Die Gemeinde Cham sträubt sich gegen den Kiesabbau im Gebiet Hatwil-Hubletzen. Nachdem der Kantonsrat entschieden hatte, das Abbaugebiet definitiv in den Richtplan zu übernehmen, kündigte die Gemeinde eine Beschwerde beim Bundesgericht an. Gemeindepräsident Georges Helfenstein (CVP) spricht über die Beweggründe. 31.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie haben die Kantonsratsdebatte am Donnerstag vor Ort verfolgt. Mit 39 zu 34 Stimmen viel der Entscheid knapp aus, Hatwil-Hubletzen definitiv in den Richtplan zu übernehmen. Haben Sie bis zum Schluss gehofft?

Georges Helfenstein: Natürlich, aber ich bin zu lange in der Politik, als dass ich mich so leicht überraschen lassen könnte. Was mich jedoch irritiert hat, waren die verschiedenen genannten Zahlen in der Debatte. Das zeigt, dass das vorliegende Zahlenmaterial zum Kiesabbau nicht vollständig ist oder undeutlich kommuniziert wurde.

In diesem Gebiet Hatwil-Hubletzen soll Kies abgebaut werden.



Bild: Werner Schelbert (Cham, 14. März 2018)

Nebst anderen monierte auch die Gemeinde Cham, das Kieskonzept von 2008 sei veraltet. Kurz nach dem Kantonsratsentscheid haben Sie eine Beschwerde beim Bundesgericht angekündigt. Wie sehen die nächsten Schritte aus?

Wir werden diese Beschwerde machen. Das Volk hat den Gemeinderat beauftragt, sich mit allen vertretbaren Mitteln gegen den Kiesabbau in Hatwil-Hubletzen zu wehren. Zum genauen Vorgehen kann ich noch nichts sagen, das müssen wir zuerst intern absprechen.

Immer, wenn ein Verfahren am Bundesgericht angekündigt wird, klingt das nach letzter Eskalationsstufe. Haben Sie keine anderen Möglichkeiten?

Nein. Uns bleibt nur der Gang ans Bundesgericht, weil wir auf kantonaler Ebene nicht weiter rechtlich gegen den Entscheid vorgehen können.

Was tun Sie, wenn Lausanne den Entscheid des Kantonsrats stützt?

Das müssten wir akzeptieren. Dann würden wir uns dezidiert dafür einsetzen, dass der Kiesabbau, die anschliessende Auffüllung und Rekultivierung möglichst verträglich für Mensch und Natur ablaufen.

Zurück zum Entscheid des Kantonsrats: Auch wenn das Parlament Hatwil-Hubletzen vorerst noch im Zwischenergebnis belassen hätte, dann hätte der Kiesabbau einfach ein paar Jahre später angefangen. Sehen Sie das auch so?

Das kann durchaus sein. Aber ich möchte hier nochmals betonen: Cham leistet schon heute viel im Bereich Kiesabbau. Zudem hätte ein neues Kieskonzept vielleicht die vielen offenen Fragen beantwortet und hätte Klarheit in unsere Anliegen bringen können, wie zum Beispiel die Gefährdung des Grund- und Trinkwassers. Das jetzige Konzept ist 12 Jahre alt. Es wäre Zeit für ein Neues.