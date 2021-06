Cham vor der Gemeindeversammlung: Parteien zeigen Einigkeit

CHAM Vor der Gemeindeversammlung: In Cham herrscht Einigkeit von links bis rechts Ja, ja und nochmals ja: Die Chamer Ortsparteien sind zufrieden mit der Arbeit des Gemeinderats. Das zeigt eine Umfrage vor der Gemeindeversammlung vom 21. Juni. Trotzdem: Einige mahnen, die Weitsicht nicht zu verlieren. Kilian Küttel 17.06.2021, 19.30 Uhr

Zentrumsgestaltung: Auch der Chamer Kirchplatz wird in den Wettbewerbsperimeter aufgenommen. Bild: Patrick Hürlimann (11. Juni 2021)

Friedrich Schiller soll einmal geschrieben haben: «Es ist wenig, was man zur Seligkeit braucht.» In Cham sind es 10,3 Millionen Franken. Mit diesem Plus schliesst Rechnung 2020 – und das, nachdem der Gemeinderat im Budget noch mit einem Überschuss von 545'000 Franken gerechnet hatte.

Am Ende steht die Gemeinde also mit 9,8 Millionen Franken besser da als erwartet. Dass der Souverän an der Gemeindeversammlung vom kommendem Montag, dem 21. Juni, Rechnung und Geschäftsbericht genehmigen wird, scheint deshalb sicher. Diese Haltung vermitteln auch die Ortsparteien, die von links bis rechts Wohlwollen gegenüber der Exekutive signalisieren. Oder wie Claus Soltermann, Präsident der GLP-Ortspartei sagt: «Die Rechnung ist super, da sagen wir sicher ja.»

SVP warnt vor aufkommenden Ansprüchen

Gleich klingt es bei Matthias Zoller, Präsident der CVP Cham und Parteikollege von Gemeindepräsident und Finanzvorsteher Georges Helfenstein: «Wir nehmen das gute Resultat gerne zur Kenntnis.» Im Namen der SP sagt Jonas Tresch:

«Rechnung und Geschäftsbericht gehen für uns sicher in Ordnung, wir sprechen uns für Annahme aus.»

Und die SVP schreibt in einer Mitteilung, sie empfehle die Rechnung zur Annahme, mahne aber zur Vorsicht: «Die guten Abschlüsse der vergangenen Jahre fördern Begehren, die nicht zum Kernauftrag der Gemeinde gehören.» Neue Angebote würden automatisch wiederkehrende Betriebskosten bedeuten.

Gemeinde will Buslinie verlängern

Im Fall der Buswendeschlaufe Oberwil wären das jährlich 5000 Franken für den baulichen und den betrieblichen Unterhalt – ein Bruchteil der 330'000 Franken, die der Chamer Gemeinderat für den Bau einer Buswendeschlaufe beim alten Feuerwehrdepot Oberwil beantragt: Die Gemeinde möchte die Buslinie 43 bis zum Schulhaus Niederwil verlängern, damit die Schulkinder aus Ober-, Niederwil und Rumentikon mit dem Linienbus zur Schule können.

Auch dieses Traktandum dürfte an der Gemeindeversammlung weitgehend unbestritten sein, der Kredit von 330'000 Franken für den Bau der Schlaufe genehmigt werden: «Es ist sinnvoll, diesen Betrag zu sprechen, darüber müssen wir nicht diskutieren», sagt CVP-Präsident Matthias Zoller. Gut möglich aber ist, dass die CVP an der Versammlung eine weiterführende Diskussion in Sachen Service public anstösst. Zoller:

«Das Problem mit dem öffentlichen Verkehr ist für Nieder- und Oberwil erst dann gelöst, wenn diese Ortsteile erschlossen sind. Deshalb stellt sich die Frage, ob die Busse nicht auch nach 20 Uhr und am Sonntag verkehren sollen.»

Auch die SVP votiert mit Blick auf die Versammlung zu prüfen, ob der Fahrplan auf den Sonntag ausgedehnt werden könnte. Und für die FDP Cham sagt Präsident Tao Gutekunst. «Die Erschliessung ist für die Anwohnerinnen und Anwohner ein grosser Mehrwert.»

Einzig die ALG äussert leise Bedenken, was die Sicherheit angeht. Auf Anfrage sagt Präsident Roman Ambühl, man müsse im Blick haben, wie Bus und Velo im Gegenverkehr aneinander vorbeikämen – besonders, wenn der Fahrplan in Zukunft verdichtet werden sollte.

Wettbewerb entscheidet, wie der Dorfkern dereinst daherkommt

Im Kern aber sprechen sich auch die Alternativen für das Projekt und den Antrag des Gemeinderates aus – gleich wie in der Frage, ob die Gemeindeversammlung 679'700 Franken für die Gestaltung eines autoarmen Dorfzentrums sprechen soll. Zur Erinnerung: 2027 soll die Umfahrung Cham-Hünenberg in Betrieb genommen werden. Damit erhalte Cham «die einmalige Möglichkeit, das Ortszentrum neu zu gestalten und aufzuwerten», schreibt der Gemeinderat in der Botschaft.

Unklar ist, wie der Dorfkern aussehen soll, weshalb die Exekutive einen Projektwettbewerb lancieren will. Bei den Parteien kommt die Mitwirkung gut an. Jonas Tresch von der SP sagt etwa: «Wir unterstützen den Antrag des Gemeinderats und finden es sehr gut, dass es eine öffentliche Mitwirkung gibt.» Währenddessen schreibt die SVP, sie begrüsse es besonders, dass der Rigi-, Kirchen- und Dorfplatz «in den Wettbewerbsperimeter mit aufgenommen» wird. Und für die ALG sagt Roman Ambühl: «Die Gestaltung des Dorfzentrums wird entscheidend sein: Wenn es ansprechend gestaltet wird und zum Verweilen einlädt, wird es auch besucht, und das Dorf wird belebt.»