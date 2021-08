Cham Wegen Sekundenschlaf: Autofahrer gerät ins Schleudern und prallt in Leitplanke Der 22-Jährige blieb unverletzt, die beiden Mitfahrerinnen jedoch wurden leicht verletzt. 08.08.2021, 14.42 Uhr

Das Auto erlitt Totalschaden. Bild: PD/Zuger Polizei

(rh) Am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 4.45 Uhr, hat sich auf der Autobahn A4 in Cham ein Selbstunfall ereignet. Ein Autolenker fuhr mit seinem Auto von der Verzweigung Blegi in Richtung Affoltern/ZH, als er plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Auto prallte zuerst rechts in die Leitplanke, danach auch noch gegen die Mittelleitplanke bis es schliesslich nach rund 100 Metern auf dem Pannenstreifen zum Stillstand kam, wie die Zuger Polizei mitteilt.

Während der 22-jährige Lenker bei dem Unfall unverletzt blieb, wurden die beiden 21- und 49-jährigen Mitfahrerinnen leicht verletzt. Für die Versorgung der Verletzten durch den Rettungsdienst Zug und die Sachverhaltsaufnahme musste der Normalstreifen kurzzeitig gesperrt werden. An der Leiteinrichtung entstand Sachschaden in der Höhe von rund 10000 Franken. Das Auto erlitt Totalschaden. Dem Unfallverursacher wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen. In der Einvernahme gab er an, einen Sekundenschlaf gehabt zu haben. Er muss sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten. Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, eines Abschleppunternehmens, der Zentras inklusive Putzmaschine sowie der Zuger Polizei.