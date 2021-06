Cham Frühes Ende des Alpenblick-Hickhacks? Widerstand gegen den Denkmalschutz der Hochhaussiedlung schwindet Bald zweieinhalb Jahre ist es her, dass die Hochhaussiedlung in Cham unter Denkmalschutz gestellt wurde. Der damalige Widerstand gegen den Entscheid scheint inzwischen verpufft. Trotzdem sind noch zwei Verfahren hängig. Zoe Gwerder 07.06.2021, 12.00 Uhr

Ende 2018 gab es einen Aufschrei bei den Besitzern der Alpenblickhäuser. Diese waren von der Regierung definitiv unter Denkmalschutz gestellt worden – rund ein Jahr vor der Abstimmung über ein neues Denkmalschutzgesetz, welches für unter 70-jährige Gebäude wie den Alpenblick das Einverständnis der Eigentümer verlangte. Das Gesetz wurde bekanntlich an der Urne angenommen.

Zum Zeitpunkt der Aufnahme 2015 war erstmals bekannt geworden, dass das Haus Nummer 8 am Alpenblick abgerissen werden soll. Dies wird nun durch den Denkmalschutz verhindert. Bild: Maria Schmid (Cham, 21. Mai 2015)

Zwei Verfahren gegen diese Unterschutzstellung – ein Wiedererwägungsverfahren bei der Regierung und ein Beschwerdeverfahren beim Verwaltungsgericht – standen nun während fast zwei Jahre still. In beiden Fällen geht es darum, den Alpenblick aus dem Denkmalschutz zu entlassen. Doch die Regierung hatte noch den Entscheid des Bundesgerichts abgewartet, welches drei der neuen Normen des neuen Denkmalschutzgesetzes genauer überprüfte.

Vor rund einem Monat hat das Gericht nun klargestellt, dass das neue Gesetz in einem Punkt nicht mit übergeordnetem Recht zu vereinbaren ist: die 70-Jahre-Regel. Auf diese Regel des neuen Denkmalschutzgesetzes stützten jedoch die IG Alpenblick – die aus einem Grossteil der Eigentümer besteht – sowie die Gemeinde Cham ihre Hoffnungen. Sie wehrten sich gegen die Unterschutzstellung des Alpenblicks, der vom bekannten Zuger Architekten Josef Stöckli geplant und in den 1960er- und 1970er-Jahren gebaut worden war.

Wie bei der Zuger Regierung zu erfahren ist, werden die Verfahren nun wieder aufgenommen. Gemäss dem zuständigen Direktor des Innern, Andreas Hostettler, wird der Regierungsrat hierbei als erstes das Wiedererwägungsverfahren angehen:

«Ein solches Verfahren ist vielschichtig und wird einige Zeit dauern.»

Wenn der Regierungsrat trotz des neuen Denkmalschutzgesetzes und der jüngsten Entscheidung des Bundesgerichts an der Unterschutzstellung des Alpenblicks festhält, wird das Verwaltungsgericht das zweite Verfahren wieder an die Hand nehmen. Denn dieses richtet sich gegen den Entscheid der Regierung, den Alpenblick unter Schutz zu stellen – was erst verhandelt werden kann, wenn die Regierung bei ihrem ursprünglichen Entscheid bleibt.

Opposition scheint verstummt zu sein

Zwischen den Hochhäusern des Alpenblicks macht es jedoch den Eindruck, als habe man sich mit dem Denkmalschutz inzwischen abgefunden. Der organisierte Gegenwind durch die IG Alpenblick scheint kaum noch ein laues Lüftchen zu sein. Denn der grösste – und lauteste – Kämpfer gegen die Unterschutzstellung des Alpenblicks, Adrian Risi, ist nicht mehr Teil der Runde. Risi vertritt die Risi Immobilien AG, die bis vor kurzem das Hochhaus Nummer 8 besass, das Gebäude abreissen und neu bauen wollte und ankündigte, mit dem Denkmalschutz müsse man die Häuser verlottern lassen. Risis Firma hat das Gebäude nun vor rund einem halben Jahr verkauft. Zu einem guten Preis, wie Risi sagt – trotz Denkmalschutzes.

Die Alpenblick-Siedlung steht seit Dezember 2018 unter Denkmalschutz. Bild: Stefan Kaiser (Cham 31. August 2020)

Damit ist die Stimme der IG Alpenblick verstummt. Denn wenn jemand weiterkämpfen müsste, wäre dies der neue Eigentümer der Hausnummer 8, wie Risi sagt. Dieser ist kein unbekannter. Die Nummer 8 ist auf die Fluri Real Estate AG eingetragen, welche Guido Fluri gehört. Fluri ist Unternehmer und bekannt als Initiant der Wiedergutmachungsinitiative. Gemäss seinem Lebenslauf auf seiner Website lebt der 56-Jährige mit seiner Familie in Cham. Doch Fluri hat den Denkmalschutz auf seinem Gebäude offenbar akzeptiert. Wie auf Anfrage von der Fluri Real Estate AG zu erfahren ist, plant diese eine «denkmalschutzkonforme» Sanierung. «Dazu stehen wir in Kontakt mit der kantonalen Denkmalpflege», schreibt das Unternehmen in einer knappen Stellungnahme. «Die Arbeiten sollen in diesem Jahr beginnen.»

Und auch der zweite Akteur, der sich gegen den Denkmalschutz beim Alpenblick öffentlich wehrte, scheint sich mit dem Entscheid arrangiert zu haben: die Gemeinde Cham. So lässt sich jedenfalls die Antwort des zuständigen Gemeinderats Rolf Ineichen interpretieren. Denn auf die Frage, ob sich die Gemeinde Cham nach den jüngsten Entwicklungen weiterhin gegen die Unterschutzstellung des Alpenblicks wehren wird, schreibt er:

«In erster Linie gilt es, den Bundesgerichtsentscheid zu akzeptieren.»

Er führt aus, dass der Fall der 70-Jahre-Regel Einfluss auf die Entscheide zum Alpenblick haben können. Wie sich der Beschluss konkret auswirken wird, werde sich zeigen, so Ineichen. Er erwähnt allerdings auch die Sanierung des Kleinschulhauses Alpenblick, welche in Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz vonstattenging und im Herbst letzten Jahres beendet wurde. Und: «Das Baugesuch zur Sanierung des Alpenblick-Gebäudes im Bestand des neuen Eigentümers liegt vor und die Einwohnergemeinde Cham ist gespannt auf die weitere Entwicklung.»

Das Kleinschulhaus Alpenblick kurz vor seiner Renovierung.

Bild: Maria Schmid (Cham, 8. Januar 2020)

So macht es den Anschein, als wäre das ganze Aufbegehren innert zweieinhalb Jahren und nach einem Bundesgerichtsurteil verpufft. Und auch wenn die Regierung und das Verwaltungsgericht sich für die Unterschutzstellung entscheiden werden: Die Wahrscheinlichkeit, dass nun noch jemand Zeit und Geld aufwendet, um die Frage um den Denkmalschutz der Alpenblick-Hochhäuser bis vor Bundesgericht zu ziehen, scheint gering, zumal die grösste Hoffnung – die 70-Jahre-Regel – jüngst vom höchsten Schweizer Gericht gekippt wurde.